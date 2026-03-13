被喊話接任中職會長！賈永婕自認「不適合」　再點名2人：好難選喔

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中華職棒會長蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，就有網友在社群平台上，點名台北101董事長賈永婕，詢問她能否接任？賈永婕對此也回應，自己並不適合當會長，反而比較適合應徵資深啦啦隊長，另外，她也再點名2人，直呼「都很適合，好難選喔！」

由於蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，因此網路上就有不少網友熱烈討論下一任會長的人選。就有網友在Threads上發文表示，賈永婕熱愛運動，且很會行銷，能不能找她來當下一任的中華職棒會長？

[廣告]請繼續往下閱讀...

被點名接任會長！賈永婕回應

賈永婕隨後便在貼文底下回應，「我認識賈永婕，她一點也不適合當會長，因為她會在輸球的時候把自己灌醉，贏球的時候也會把自己灌醉。」賈永婕接著又說，「其實我可以認真的去應徵一下資深啦啦隊長」。

賈永婕點名蔡英文、邰智源

此外，賈永婕還點名蔡英文和邰智源，直呼「蔡英文跟邰哥都很適合，好難選喔！」不少網友看到後，也紛紛回應，「邰哥+1，他很懂棒球，號召力也夠」、「我是覺得邰哥也很適合」、「不是蔡其昌的姐姐要當嗎？蔡英文」。

事實上，蔡其昌先前曾說，聯盟會長其實很簡單，六個球團的老闆會共同去商議，決定好之後再去邀請，當時他也是這樣被邀請的，沒有什麼登記參選，也沒有什麼誰表態，這沒有意義。他也直言，與其揣測下一任會長是誰，不如把心放在已經開打的熱身賽，把熱情和關注度移回到選手和比賽上吧！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。