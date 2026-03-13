美軍KC-135加油機5人生死不明　親伊朗民兵聲稱擊落

▲圖為美軍KC-135同溫層加油機（Stratotanker）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍一架KC-135加油機12日在伊拉克西部墜毀，官員指出，機上至少有5名機組人員。對此，伊拉克伊斯蘭反抗軍（Islamic Resistance in Iraq）在Telegram發文聲稱，其戰士使用防空系統鎖定這架飛機，導致墜毀。

半島電視台、CNN等報導，伊拉克伊斯蘭反抗軍是由伊朗支持的武裝派系聯合團體，但這番言論與美國中央司令部（CENTCOM）的說法相矛盾。

美國中央司令部早些時候針對這起事件做出說明，失事KC-135加油機是在伊拉克西部的友好領空發生事故，正在執行針對伊朗的史詩怒火行動（Operation Epic Fury），「非遭敵方擊落，也非友軍誤擊」，目前已展開救援行動。

中央司令部還說，涉及事故的第二架飛機在事件發生後已成功撤離並安全著陸。不過官方並未對外公布是否有美軍傷亡。

這是自2月28日美以聯軍對伊朗展開襲擊以來，第4架損失的美軍飛機。根據美國空軍，KC-135加油機的機組人員通常需要3至4名人員，包括飛行員、副駕駛、空中加油操作員，部分特定任務會搭配領航員。