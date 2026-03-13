書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

▲內埔警前進崇文國中送反光條。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升學生通學安全意識，屏東縣內埔警分局日前前往內埔鄉崇文國中辦理交通安全宣導活動，不僅向學生講解行人路權、自行車騎乘安全及微型電動二輪車相關規定，並傳授車禍應變「放、撥、劃（拍）、移、等」五字訣。同時準備反光條贈送學生裝設於書包上，提高清晨與傍晚通學時的辨識度，讓學生在道路上更加安全。

活動中特別向學生傳授車禍處理五步驟口訣「放、撥、劃（拍）、移、等」。第一「放」，放置警告標誌提醒後方來車；第二「撥」，立即撥打110或119求助；第三「劃（拍）」，以粉筆劃線定位或拍照記錄現場；第四「移」，將車輛移至安全處避免阻礙交通；第五「等」，保持冷靜等待警方到場處理。透過簡單易記的口訣，讓學生在面對突發交通事故時能冷靜應對。

為進一步提升學生在清晨或傍晚通學時段的能見度，警方也準備了黃色反光條，並委由學校老師協助發放。學生們拿到後紛紛將反光條掛在書包顯眼處，有人還搭配可愛玩偶掛飾一起裝飾，讓安全配件兼具實用與趣味。

警方表示，反光條在光線不足時能反射車燈，讓駕駛人更容易發現學生身影，進而減速避讓，有效降低交通事故發生的風險。

內埔警分局長江世宏表示，校園交通安全一直是警方重視的重點工作，希望透過實用反光小物與交通安全宣導，讓學生從日常生活中建立正確用路觀念，並學習基本應變能力，與學校攜手打造安全友善的通學環境。