　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

▲內埔警前進崇文國中送反光條。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警前進崇文國中送反光條。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升學生通學安全意識，屏東縣內埔警分局日前前往內埔鄉崇文國中辦理交通安全宣導活動，不僅向學生講解行人路權、自行車騎乘安全及微型電動二輪車相關規定，並傳授車禍應變「放、撥、劃（拍）、移、等」五字訣。同時準備反光條贈送學生裝設於書包上，提高清晨與傍晚通學時的辨識度，讓學生在道路上更加安全。

▲內埔警前進崇文國中送反光條。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動中特別向學生傳授車禍處理五步驟口訣「放、撥、劃（拍）、移、等」。第一「放」，放置警告標誌提醒後方來車；第二「撥」，立即撥打110或119求助；第三「劃（拍）」，以粉筆劃線定位或拍照記錄現場；第四「移」，將車輛移至安全處避免阻礙交通；第五「等」，保持冷靜等待警方到場處理。透過簡單易記的口訣，讓學生在面對突發交通事故時能冷靜應對。

為進一步提升學生在清晨或傍晚通學時段的能見度，警方也準備了黃色反光條，並委由學校老師協助發放。學生們拿到後紛紛將反光條掛在書包顯眼處，有人還搭配可愛玩偶掛飾一起裝飾，讓安全配件兼具實用與趣味。

警方表示，反光條在光線不足時能反射車燈，讓駕駛人更容易發現學生身影，進而減速避讓，有效降低交通事故發生的風險。

內埔警分局長江世宏表示，校園交通安全一直是警方重視的重點工作，希望透過實用反光小物與交通安全宣導，讓學生從日常生活中建立正確用路觀念，並學習基本應變能力，與學校攜手打造安全友善的通學環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林
快訊／高雄大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙　消防11車出動幸未釀災

從設計到科技跨域創作　崑山科大師生觀摩國際級沉浸式作品

清明將至防火先行　南消後甲分隊前進慈幼高工宣導消防安全

人妻控小三與夫外遇產子　南院判侵害配偶權賠40萬

屏東縣救國團號召150人淨灘　守護東港海岸傳遞永續環保

家樂福超市台南文賢店開幕　400坪複合賣場搶攻北區生活圈

不知父親已過世仍徒步尋父　屏東警暖心護送63歲男返家

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙　消防11車出動幸未釀災

從設計到科技跨域創作　崑山科大師生觀摩國際級沉浸式作品

清明將至防火先行　南消後甲分隊前進慈幼高工宣導消防安全

人妻控小三與夫外遇產子　南院判侵害配偶權賠40萬

屏東縣救國團號召150人淨灘　守護東港海岸傳遞永續環保

家樂福超市台南文賢店開幕　400坪複合賣場搶攻北區生活圈

不知父親已過世仍徒步尋父　屏東警暖心護送63歲男返家

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

男睡到臉發紫「血氧剩55%」險猝死　醫揭睡眠呼吸中止3警訊

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

【爸看了很火】女兒與小男生同坐遊樂設施　老爸全程「死神凝視」臉超臭！

地方熱門新聞

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

更多熱門

相關新聞

網紅「珮珮兒」遇車禍　全身多處挫傷工作停擺

網紅「珮珮兒」遇車禍　全身多處挫傷工作停擺

網紅「珮珮兒」10日騎車前往工作途中發生車禍，遭對向車輛跨越分向線撞飛，身體多處挫傷，「珮珮兒」也發文指出，工作暫時停擺，等傷勢好轉之後回歸跑道工作。

路霸佔路可罰2400元　

路霸佔路可罰2400元　

國1高科路段連環車禍　3車追撞翻覆

國1高科路段連環車禍　3車追撞翻覆

車輛拋錨卡台一線路口 警排除化解車陣危機

車輛拋錨卡台一線路口 警排除化解車陣危機

餐飲名店聚集違停多　警加強取締維護交通順暢

餐飲名店聚集違停多　警加強取締維護交通順暢

關鍵字：

交通安全反光條學生通學內埔警局車禍應變

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面