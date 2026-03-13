　
醉男闖進保護區「放出6頭獅子」　遭圍攻爆血躲獅籠內求生

▲▼獅子。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子竟然打開獅籠，放出6頭獅子。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名40歲男子酒醉後竟然翻進動物保護區圍欄中，打開獅籠放出6頭獅子，他後來遭到獅子攻擊，便把自己反鎖在獅籠中，拍攝獅子在外面行動咆嘯的影片，目前男子已被送醫。

男放走6頭獅子　遭攻擊反鎖籠內求生

事件9日發生在墨西哥喬盧拉市(San Pedro Cholula)自然保護區Los Pinos Reserve，一名穿著黑色上衣和藍色牛仔褲的男子，酒醉後闖入獅子區中一口氣放出6頭獅子。

男子放出獅子後發現自己被包圍，為了避免自己被咬死，趕緊把自己反鎖在一個獅籠中。園方後來獲得一段獅子被放出籠子、在外面遊蕩的影片，據悉就是闖入園區的男子所拍攝。

男子臉部重傷　無辜小狗被咬死

聯邦環境保護辦公室官員、國民警衛隊和警方接獲報案後，在保護區內展開搜尋動物行動，幸好這些獅子都沒有跑到街上、威脅到社區民眾安全，然而一隻小狗慘被獅子咬死。

男子被人發現時，手臂和臉部有受傷，尤其臉部的傷勢十分嚴重，目前已被送醫接受治療，警方尚未對外透露他的身分。

03/11

醉男闖進保護區「放出6頭獅子」　遭圍攻爆血躲獅籠內求生

