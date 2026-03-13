李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

記者崔至雲／台北報導

民眾黨立委李貞秀身份資格惹議，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。李貞秀今（13日）首次登上質詢台進行國是論壇，上台前，韓國瑜特別表示，「這一路走來風風雨雨非常不容易，你即將要第一次登上發言台，希望你好好認真努力」。院會結束後，李貞秀直接淚灑，表示很謝謝韓國瑜的鼓勵。

▲民眾黨立委李貞秀落淚。（圖／記者陳煥丞攝）



李貞秀今日首次登上質詢台進行國是論壇，上台前，韓國瑜特別表示，「接下李貞秀委員發言前，有兩句話想跟她講，這一路走來風風雨雨非常不容易，你即將要第一次登上發言台，希望你好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為台灣廣大人民努力貢獻，祝福你，台灣的主神媽祖保佑你」。

待國是論壇結束後，李貞秀特別向韓國瑜致意，過程中更感動落淚，事後面對媒體詢問，她表示，她剛剛是特別向韓國瑜表達致意，因為前面不方便找他，怕干擾。

媒體問到，韓國瑜是有給她鼓勵嗎？李貞秀邊哭邊回應，「對，謝謝，謝謝，我前面就想哭了，本來說不講了，大家注意安全喔！謝謝，謝謝」。對於韓國瑜特別說媽祖保佑她，李貞秀也說，「謝謝，各種宗教都是勸大家向善，謝謝」。

立法院日前針對李貞秀身份問題進行朝野協商，最終，朝野協商沒有共識，韓國瑜表示，因為朝野及部會充分討論但沒辦法達成共識，他宣告，本次協商沒辦法得到共識，是事實跟法律有待釐清處，在相關事實查明及司法最終判決之前，有鑑於李貞秀完成就職宣誓，其立委身分及職權行使應該予以尊重。



