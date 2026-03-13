　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸第二部以「法典」命名法律出爐　地位如環境生態領域之「憲法」

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國人大會議閉幕前，表決通過《中華人民共和國生態環境法典》。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議昨（12）日表決通過《中華人民共和國生態環境法典》，成為繼《民法典》之後第二部以「法典」命名的法律。據了解，該法典整合過去分散於多部法律與行政法規中的環境治理規範，被視為生態環境治理領域的重要基礎性法律，地位有如環境生態領域的「憲法」一般。

《央視新聞》報導，之前生態環境領域有30多部法律、100多件行政法規，規範分散且彼此獨立，透過此次編纂整合為生態環境法典，可使相關制度形成系統化框架，提升法律體系的整體性與協同性。

▲中華人民共和國生態環境法典。（示意圖／CFP）

▲中華人民共和國生態環境法典。（示意圖／CFP）

中國政法大學王燦發教授指出，法典將「綠色低碳發展」獨立成編，將環境治理視角從末端污染治理延伸至整體生產與消費體系，透過法律手段推動產業與生活方式轉型，從源頭預防生態環境問題。

王燦發表示，相關制度將循環經濟、能源轉型、低碳發展與氣候變遷應對等政策整合進法律框架，使污染防治、環境保護與產業轉型形成協同治理格局，並將「雙碳」目標等政策性內容納入法律制度。

在執法層面，生態環境法典也對責任追究與監管機制作出調整，大陸生態環境部法規與標準司司長趙柯透露，過去不同法律中存在條文重複或銜接不足的情況，整合後有助於執法人員在實務中更直接適用相關條款處理環境問題。

此外，該法典還新增多項違法行為的法律責任，例如未依生態環境准入清單建設項目、擅自引入外來物種或使用落後拆解技術等行為，均明確規定相應處罰措施，也強化對嚴重污染環境行為的處罰力度。

王燦發舉例指出，對於違規排放放射性廢氣或廢液的行為，過去相關法律罰款金額為10萬元至20萬元（人民幣，下同），而生態環境法典將罰款幅度提高至20萬元至200萬元，並對環評與監測機構造假行為設置高額罰款、沒收違法所得及禁止從業等措施。

03/11 全台詐欺最新數據

2026年大陸全國兩會（人大、政協）期間，出身台灣高雄、曾自稱為「台灣女孩」的港區人大代表淩友詩，公開邀請台灣網紅「館長」陳之漢赴港遊玩，並獲得館長的正面回應。淩友詩今（12）日大讚館長把大陸真實情況介紹給台灣民眾是「功德無量」，更表示館長和自己都是因為政治立場而被「誤會」的人。她還批評民進黨「抹黑香港」，歡迎館長到訪並展示香港給台灣民眾看。

