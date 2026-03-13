卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），更從空軍松指部搭乘包機來回，綠營認為這是外交重大突破。對此，媒體人黃暐瀚12日表示，卓榮泰真見了高市早苗嗎？他點出四關注點，「三月七日是高市首相的生日」、「原本高市當晚要去日韓大戰開球，兩人有機會見面」、「有四小時行程空檔」、「為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由」？外交場域充斥「不能說的秘密」，留待日後揭秘。

黃暐瀚指出，網路媒體「鉅聞天下」獨家披露，卓榮泰院長去日本不只看球，還可能見了日本首相高市早苗。自己知道很多人會質疑，日本官房長官都已經公開回應「卓榮泰訪日是私人行程，未與日政府關係人士接觸」了，還在討論卓榮泰有沒有見高市？是討論個春天？

「那就得先說一個故事」。黃暐瀚提到，2015年7月23日，日本東京電視台獨家報導，安倍首相前往「首都東急飯店」會見台灣前總統李登輝，東京電視台拍到安倍與李登輝一前一後（差一個小時）從飯店離開。

黃暐瀚指出，結果，當天李登輝被日本記者問到這個問題時回答「我沒有什麼想說的」（意指無可奉告），隨後李辦對台灣媒體解釋，兩人是碰巧在同一個飯店，但行程不同，沒有見面。安倍首相後續也否認見面的消息。

黃暐瀚指出，四年後，李安妮為了證明他與安倍見面時，沒有「鞠躬哈腰」，在網路公布了四年前的照片，這才知道，當年雙方言之鑿鑿否認的事，居然是事實。

黃暐瀚直言，因此，卓榮泰真的見了高市早苗嗎？有四個關注點，值得注意，第一「三月七日是高市首相的生日」、第二「原本高市當晚要去日韓大戰開球，兩人有機會見面」、第三「看完球後卓院長有四個小時行程空檔」、第四「為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由」？

最後，黃暐瀚強調，外交的場域，充斥「不能說的秘密」，卓榮泰到底有沒有見高市？留待日後揭秘。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）