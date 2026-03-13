　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日議員反對柯文哲入境　小草、柯案律師出征嗆「關你屁事」

▲▼行政院長卓榮泰訪日，與上畠寛弘合影留念。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

▲日本議員上畠寛弘日前訪台，與行政院長卓榮泰合影。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲申請入境日本、出席兒子博士班畢業典禮。日本神戶市議員上畠寛弘則強調，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境。上畠寛弘的多個社群平台、私訊也被民眾黨支持者出征，小草痛批「收了綠錢」、「小小議員關你屁事」、「蹭流量的閉嘴」。對此，綠委吳思瑤表示，日本議員言論自由，針對相關人士入境，他們有發言權利，國人不應當有過多攻擊。

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日。對此，上畠寛弘昨表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，如此行為可能對日台友好關係造成負面影響，自己表示明確拒絕。「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場」。

上畠寛弘說法引來小草砲轟，「你是收了綠錢？」、「譁眾取寵，不要最後又被發現是民進黨代操」、「日籍青鳥，一個小小市議員，台灣的事關他屁事」、「蹭流量的民進黨議員閉嘴」、「日本議員做不好了管到台灣來？」，柯文哲律師鄭深元也嗆聲，川普也一審判決有罪，「某名議員有種去建議日本政府別讓他入境啊！」

對於小草批評，上畠寛弘表示，外國人是否可以入境或上陸，從來不是一種「權利」，而是基於主權國家的「許可」。這是最基本的概念，另外，問題也不只是出入國管理法條文本身而已。外交上的考量、安全保障上的疑慮，或是政治情勢等各種因素，都可能成為主權國家判斷是否允許入境的依據。最終是否准許上陸，本來就屬於國家的裁量範圍。

上畠寛弘也坦言，這確實並非他直接的職權事項。不過，作為一名日本國民，當然擁有言論自由。同時，也與日本的國會議員以及政府相關人士有所往來。

對此事，綠委莊瑞雄則表示，到最後還是要看法官要不要讓他出去，這變成境管，如果涉及重大犯罪出海、出境都有一定限制，看看他怎麼樣說服法官，台灣司法倒也不是外人、非司法因素重要人物來講話，法官就要有不同決定，當事人可以提出申請，最後看承審法官有什麼樣的方向。

綠委吳思瑤則認為，日本議員言論自由，針對可能逃避司法的人入境，他們有發言權利，國人不應當有過多攻擊，小草過多批評，對國民外交不是太好示範，日本要不要開放、會不會逃避司法，自有公斷。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林
快訊／高雄大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

柯文哲日本入境司法言論自由台日關係京華城民眾黨民進黨

