男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

▲5名頂著阿志頭、身材瘦弱的男公關當街跳舞賺流量。（圖／翻攝網路）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一家男模館為了吸引流量，派出5名頂著相同「阿志頭」的男公關，在馬路上跳洗腦嘻哈歌曲，影片上傳後迅速引發熱議，至今超過400萬人次觀看，但卻被網友留下不少毒蛇評論，直言「這種吃我水果我會提告」。警方表示，在馬路上拍攝、跳舞已干擾行車秩序，可依《道路交通管理處罰條例》開罰500元。

社群平台Threads流傳一段熱門影片，影片中，5名竹竿身材體型的男模穿著黑色西裝，頭髮造型全是瀏海厚重、兩側頭髮剃高的「阿志頭」，5人在馬路上邊走路突然跳起洗腦歌曲《西岸小法咒》，這番操作雖然瞬間網路爆紅，至今超過400萬人次觀看，但網友評價卻呈現一面倒的吐槽。

不少網友戲稱：「點這五個人，我不如在家帶小孩」、「可以立法禁止這種髮型嗎，不土會死欸」、「這種的吃我水果，我都會提告」、「髮廊跟髮型師報出來」、「高雄沒男模了嗎？」；甚至有女網友好奇提問：「這樣的男模誰會去消費？真的有市場嗎？對比日韓、泰國男模身高至少180體型，他們看起來更加營養很不良⋯」，網友則認真回覆：「還真的不少同業的女生去倒貼」。

由於馬路非個人秀場，轄區警方對此表示，經查該拍攝者為附近商家，影片中進行拍攝、跳舞等嬉戲行為，已嚴重干擾往來車輛行車秩序，不僅威脅自身安全，也造成其他用路人危險。

警方指出，針對此類違規行為，將依據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，行人於交通頻繁的道路嬉戲，處新臺幣500 元罰鍰。