政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

▲▼立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院今（13日）將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，藍營僅同意在野黨推薦的3人及主委游盈隆、綠營對游盈隆有疑慮。投票結果出爐，國民黨、民眾黨僅同意游盈隆及在野黨推薦的3人，民進黨7人全同意，最終，在藍白合作下，游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。全院113席立委今有112人出席投票，僅藍委謝衣鳯1人未出席。

▲▼立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，如李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，黃文玲更是前民眾黨主席柯文哲媽媽的乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友，但現已鬧翻。

此次中選會委員改組將牽動白委李貞秀案當選無效訴訟進展。先前藍營傾向僅通過在野黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人選，加上主委人選游盈隆，而綠營內部則是對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

稍早投票，國民黨團確實對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。

最終投票結果出爐，游盈隆同意112票、不同意0票；胡博硯同意51票、不同意9票、無效52票；黃文玲同意51票、不同意8票、無效53票；李禮仲同意112票；蘇嘉宏同意112票；蘇子喬同意112票；陳宗義同意51票、不同意9票、無效52票。

▲▼立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

謝國城紀念棒球場翻新啟用　蔣萬安：棒球發展要由基層紮根

育兒減工時139家企業申請　蔣萬安：願分享執行經驗

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

傳劉怡萱昔出軌下跪掌嘴求饒　王定宇第一反應曝

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

謝國城紀念棒球場翻新啟用　蔣萬安：棒球發展要由基層紮根

育兒減工時139家企業申請　蔣萬安：願分享執行經驗

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

快閃東京看球有見日方人士？　卓榮泰：見了很多拉麵店老闆

傳劉怡萱昔出軌下跪掌嘴求饒　王定宇第一反應曝

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【氣到快說人話】貓咪想讓奴才躺下　溝通不成牠直接霸道上前XD

監察院今（12日）公布最新一期廉政公報，其中，桃園市議員詹江村存款7007萬，還有包含多肉市集、水族館、幼兒園在內多項事業投資，身家近億。對此，詹江村就發文表示，他在1996年白手起家，但他沒有炒作過房地產、沒有利用職務賺錢、沒有賺紅錢，「網路對我的指控，對我的人身攻擊，都只是因為政黨不一樣的霸凌」。

中選會立法院游盈隆國民黨民眾黨民進黨黃文玲陳宗義李禮仲蘇嘉宏柯文哲謝衣鳳

