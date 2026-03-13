快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

▲立法院13日進行中選會正副主委及委員同意權行使投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院今（13日）將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，藍營僅同意在野黨推薦的3人及主委游盈隆、綠營對游盈隆有疑慮。投票結果出爐，國民黨、民眾黨僅同意游盈隆及在野黨推薦的3人，民進黨7人全同意，最終，在藍白合作下，游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。全院113席立委今有112人出席投票，僅藍委謝衣鳯1人未出席。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，如李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，黃文玲更是前民眾黨主席柯文哲媽媽的乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友，但現已鬧翻。

此次中選會委員改組將牽動白委李貞秀案當選無效訴訟進展。先前藍營傾向僅通過在野黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人選，加上主委人選游盈隆，而綠營內部則是對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

稍早投票，國民黨團確實對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對胡博硯、黃文玲、陳宗義3人則是投無效票；民眾黨團則是同樣對游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬投同意票，對剩餘3人則是投不同意票；民進黨團對7人皆投下同意票。

最終投票結果出爐，游盈隆同意112票、不同意0票；胡博硯同意51票、不同意9票、無效52票；黃文玲同意51票、不同意8票、無效53票；李禮仲同意112票；蘇嘉宏同意112票；蘇子喬同意112票；陳宗義同意51票、不同意9票、無效52票。