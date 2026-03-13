中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院今（13日）將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，由於多數被提名人是在野黨推薦，藍營傾向通過李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人加上主委被提名人游盈隆，綠營內部則對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

中選會目前僅有四位委員，依規定再增加一人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，如李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，黃文玲更是前民眾黨主席柯文哲乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友，但現已鬧翻。

而部分綠委對游盈隆有意見，稍早黨團大會同樣砲聲隆隆。對此，黨團幹事長莊瑞雄會後受訪時表示，因為今天要行使人事同意權，黨團大會砲聲隆隆，大家把過去的不爽一股腦全部講出來，主要是針對中選會主委的人選游盈隆先生，他過去對民進黨很多批判，今天開放黨團同志說明看法，一面倒，但大家體認到，中選會是獨立機關，主委人選確實要跨黨派、有一定高度。

莊瑞雄指出，且對於軍購、大法官人事、總預算等等，執政團隊跟在野立場當然會有所不同，這次中選會人事部分，執政黨要展現高度、釋出善意，同意後，獨立機關要怎麼樣確實也沒辦法，任何人都不能把手伸進去，民進黨要展現高度，黨團決議一致性投票，一致投同意票。

至於含淚投票？莊瑞雄表示，沒那麼嚴重啦！黨團內曾經被辱罵過的各路英雄好漢提出意見，但大家共體時艱，且中選會是獨立機關，扮演角色本來就比較超然、公正，黨團成員也願意壓抑過去這些內心不舒服部分，剛好可以凸顯獨立機關超然公正。

媒體也追問過去曾對游盈隆開砲的綠委王義川，是否會希望游盈隆道歉？王僅回應，投完再說。