　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院今（13日）將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，由於多數被提名人是在野黨推薦，藍營傾向通過李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人加上主委被提名人游盈隆，綠營內部則對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

中選會目前僅有四位委員，依規定再增加一人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬，多數為藍營、白營推薦人選，如李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，黃文玲更是前民眾黨主席柯文哲乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌老戰友，但現已鬧翻。

而部分綠委對游盈隆有意見，稍早黨團大會同樣砲聲隆隆。對此，黨團幹事長莊瑞雄會後受訪時表示，因為今天要行使人事同意權，黨團大會砲聲隆隆，大家把過去的不爽一股腦全部講出來，主要是針對中選會主委的人選游盈隆先生，他過去對民進黨很多批判，今天開放黨團同志說明看法，一面倒，但大家體認到，中選會是獨立機關，主委人選確實要跨黨派、有一定高度。

莊瑞雄指出，且對於軍購、大法官人事、總預算等等，執政團隊跟在野立場當然會有所不同，這次中選會人事部分，執政黨要展現高度、釋出善意，同意後，獨立機關要怎麼樣確實也沒辦法，任何人都不能把手伸進去，民進黨要展現高度，黨團決議一致性投票，一致投同意票。

至於含淚投票？莊瑞雄表示，沒那麼嚴重啦！黨團內曾經被辱罵過的各路英雄好漢提出意見，但大家共體時艱，且中選會是獨立機關，扮演角色本來就比較超然、公正，黨團成員也願意壓抑過去這些內心不舒服部分，剛好可以凸顯獨立機關超然公正。

媒體也追問過去曾對游盈隆開砲的綠委王義川，是否會希望游盈隆道歉？王僅回應，投完再說。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗新領袖爆「截肢昏迷」神隱　川普：某種形式活著
男模會館「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告
WBC八強戰力排行！　史上最強美國隊僅第3
快訊／WBC觸身球左手骨裂！　陳傑憲現身高雄長庚
李貞秀首登質詢台哭了！　韓國瑜送暖
綠議員酒駕累犯「停權3年」竟參選公開造勢　網轟：打假球
川普團隊大誤判！　官員認：低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

直擊／微風南山爆S26排隊潮　Once想見偶像「砸重金搶進場機會」

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

苗栗民進黨議員酒駕累犯「只停權3年」還公開造勢　網友：打假球

卓榮泰包機傳是機密任務　徐巧芯被酸：還不知道要閉嘴

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

直擊／微風南山爆S26排隊潮　Once想見偶像「砸重金搶進場機會」

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

苗栗民進黨議員酒駕累犯「只停權3年」還公開造勢　網友：打假球

卓榮泰包機傳是機密任務　徐巧芯被酸：還不知道要閉嘴

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時　機器一直在轉「不敢動彈」

加油「多找錢」工讀生慌了　枋寮警迅速找到機車騎士化解誤會

美軍KC-135加油機5人生死不明　親伊朗民兵聲稱擊落

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

桃園阿嬤迷途「徒步離家5公里」　暖警憑繳費單助平安返家

三寶媽慘死陳其邁怒撂重話！大執法才落幕又見毒駕　警方被打臉

全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

亞洲最大木雕！嘉義南恩禪寺濟公換新衣　身披「五龍浮雕」戰袍

詹皓晴強勢晉級奧斯汀女網賽雙打4強　在對決梁恩碩上演台灣內戰

日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

政治熱門新聞

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖

包機是機密？王浩宇酸徐巧芯閉嘴

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不促進統一會受懲罰

議員酒駕累犯「只停權3年」　網友質疑打假球

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

綠委曝郭台銘私人飛機也曾用過松指部　規定從馬英九時期延續至今

遭蕭敬嚴控「抹黑霸凌」　徐巧芯轟不知悔改：被霸凌的是我們

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

蕭敬嚴昔嗆黃國昌沒擔當、王義川嗨喊給入黨申請書　畫面遭挖出

更多熱門

相關新聞

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），更從空軍松指部搭乘包機來回，綠營認為這是外交重大突破。對此，媒體人黃暐瀚12日表示，卓榮泰真見了高市早苗嗎？他點出四關注點，「三月七日是高市首相的生日」、「原本高市當晚要去日韓大戰開球，兩人有機會見面」、「有四小時行程空檔」、「為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由」？外交場域充斥「不能說的秘密」，留待日後揭秘。

當全球戰略轉動及民生危機之際　院長包機看球與公共權力的界線

當全球戰略轉動及民生危機之際　院長包機看球與公共權力的界線

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

被梁文傑送花「林楚茵路過」　他展現超高生存欲：是給林委員的花

被梁文傑送花「林楚茵路過」　他展現超高生存欲：是給林委員的花

關鍵字：

中選會立法院游盈隆黨團表決人事案莊瑞雄王義川民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

汽車業務嗆豐田車主　被炎上停播

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面