花蓮昨晚5.7地震「好現象」　專家鬆口氣：卡住沒動才令人擔心

▲花蓮近海昨晚發生規模5.7地震，郭鎧紋認為是好現象，代表地震活動正常化。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮縣近海昨晚發生規模5.7地震，全台幾乎都感受到地牛翻身威力。地震專家郭鎧紋今（13日）指出，5.7地震相當0.178顆原子彈釋放能量，也是花蓮今年以來規模最大地震，但這起地震反而讓他放心，「這是好的現象」，代表花蓮的地震活動正常化，若是卡住沒動才要擔心。

花蓮近海昨晚20時14分發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，地震深度15.1公里，屬於極淺層地震。全台幾乎都感受到地牛翻身威力，其中花蓮、南投最大震度達4級，台東縣、台中市、宜蘭縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣達到3級，連屏東縣、澎湖縣也有1級。

地震專家郭鎧紋表示，規模5.7地震相當0.178顆原子彈釋放能量，這也是花蓮今年以來規模最大地震，但這起地震反而讓他放心，「這是好的現象」，代表花蓮的地震活動正常化，畢竟今年花蓮地震活動明顯偏少，這才是今年以來第二起顯著有感地震，僅佔所有21起中的2起。

郭鎧紋進一步說明，花蓮位於海岸山脈與中央山脈交接處，因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓，是台灣地震最頻繁區域，占台灣地震總數約38.8%，若以一年台灣平均釋放約8顆原子彈能量，花蓮就占了3.2顆，但今年比較反常，不知道哪裡卡住，沒動就沒能量釋放，而花蓮有地震活動，反而能讓累積能量正常釋放，所以目前算是好消息。