大陸 大陸焦點 特派現場

蘋果下調中國地區App Store佣金　付費標準佣金率降至25％

▲中國大陸地區蘋果應用商店（App Store）。（圖／CFP）

▲中國大陸地區蘋果應用商店（App Store）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

蘋果公司宣佈調整中國大陸App Store（應用商店）傭金制度。自3月15日起，iOS與iPadOS平台App內購與付費應用的標準傭金率將由30％下調至25％。據了解，蘋果公司基於2024年一份App應用生態系統分析報告，顯示出自2018年起，中國廣大的開發者群體中，大多數並不需要向蘋果公司支付任何傭金。

《澎湃新聞》報導，蘋果宣佈自3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store（應用商店）的iOS及iPadOS傭金率將進行調整。Apple App內購買及付費App的標準傭金率將由目前的30%改為25%。蘋果應用商店小型企業計劃（App Store Small Business Program）以及小程序合作夥伴計劃（Mini Apps Partner Program）項下符合條件的Apple App內購買傭金率以及第一年後的自動續費訂閱傭金率將由目前的15%改為12%。

公開資訊顯示，蘋果於2020年推出App Store小型企業計畫，針對年營收100萬美元以下的開發者，將平台傭金降至15%。此次調整為蘋果相隔6年再次下調相關費率。

此外，蘋果於2025年11月推出「小程序合作夥伴計畫」，符合條件的開發者在小程序內交易可取得85%的收益分成，即平台傭金為15%，此次調整後將進一步降至12%。

據悉，蘋果是在與大陸監管機構溝通後，宣佈更新在中國地區分發App的商業條款。蘋果在聲明中表示，中國有數百萬用戶每天使用App Store，公司希望透過調整條款為開發者帶來更多價值，同時維持安全可靠的平台環境，將持續為中國開發者提供公平透明的合作條件，並確保在中國分發App的費率不高於其他市場整體水平。

蘋果2024年曾在中國官方網站公佈中國開發者及App生態系收益情況，並引用一份由大陸高校學者撰寫的研究報告。報告指出，自2018年以來，中國開發者在蘋果生態系中的總收入幾乎翻倍成長，數據顯示，中國App Store每週訪客量達1.5億人次，多數開發者並不需要向蘋果支付傭金。

