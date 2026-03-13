　
政治

苗栗民進黨議員酒駕累犯「只停權3年」還公開造勢　網友：打假球

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒，去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳本月仍登記參選。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒，去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳本月仍登記參選。（ETtoday資料照／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

前駐日代表謝長廷的子弟兵、曾參與太陽花學運的苗栗縣議員陳光軒，目前已連任3屆議員，而他去年1月遭縣黨部認定2度酒駕，依黨章應該被開除黨籍，但評議委員會只決議對陳光軒議員停權3年。不過，本月11日陳光軒仍參與縣黨部聯合登記造勢活動，引發外界質疑停權案根本是在「打假球」。

對此，縣黨部執行長連森裕今（13）日回應，多次催促中央黨部盡速核定，但中央都「已讀不回」，縣黨部只能依程序先受理其登記參選。

41歲的苗栗縣議員陳光軒前年8月間涉嫌酒後追撞前車，被依公共危險罪嫌判決拘役4個月、併科罰金12萬，更意外揪出陳已是第2度酒駕。民進黨苗栗縣黨部去年1月24日發佈新聞稿指出，指陳為酒駕累犯，基於「酒駕零容忍」的原則，陳應被開除黨籍，但考量「陳議員多年來對民進黨及苗栗地方的民主發展有重大貢獻」，改善的態度良好，經評議委員會決議建議中央對陳光軒議員停權3年，期間不得代表民進黨參選，以示警惕。

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒，去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳本月仍登記參選。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒（左2），去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳3月11日前往縣黨部仍登記參選。（圖／民進黨苗栗縣黨部提供）

而民主進步黨苗栗縣議會黨團，本月11日舉行黨公職聯合記者會，由議會團總召翁杰率領陳光軒等議員完成登記，在立法委員沈發惠、民進黨苗栗縣長候選人陳品安等陪同下，高喊「團結議會、8席全上」，宣示民進黨團結迎戰、全力拚勝選的決心。

不過，記者會後，外界質疑陳光軒參選正當性聲浪不斷，更有網友在沈發惠臉書留言諷刺：「有酒駕的，有外遇的，貴黨真是人才濟濟」。

縣黨部執行長連森裕說，縣黨部近期確實接獲不少關於此案的詢問，針對陳光軒議員一案，縣黨部評議委員會去年已做出停權3年的處分，陳議員也向中央黨部提出申訴，目前相關程序尚在審理中，尚未有最終結果。他強調，多次行文中央盡速做出最終裁定，但中央都「已讀不回」。

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒，去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳本月仍登記參選。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣綠營縣議員陳光軒，去年1月因酒駕累犯案，遭縣黨部建議停權3年，詎料中央黨部迄今未做最終裁定，陳本月仍登記參選。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

連森裕說，現階段提名登記作業中，縣黨部仍依程序先行受理登記，待後續進行資格審查時，也會再向中央黨部確認陳是否具備參選資格，一切將依黨內相關規定辦理。有關申訴案件的審理程序屬於中央黨部權責範疇，縣黨部無法得知中央審理進度，因此也只能等待中央黨部的正式回覆。

陳光軒除了酒駕累犯，數年前因選民服務跟阮氏人妻「搞車震」，阮氏事後控告陳光軒妨害性自主，獲檢方不起訴；阮氏丈夫1年後再告陳妨害家庭，苗栗地院判他無罪，戴綠帽夫不服上訴。台中高分院審理後認為，事發後阮氏用LINE質問陳光軒，「在車子裡你對我做那種亂來事」、「你是在你的車子裡強姦我」。陳光軒則回說，「妳當時也沒有不願意」、「妳沒有拒絕」等，認定陳確實有與阮氏在車上發生性行為，2017年5月依相姦罪判他2個月徒刑，可易科罰金，全案定讞；民事部分陳被判賠40萬。

苗栗陳光軒酒駕累犯停權打假球車震人妻縣議員

