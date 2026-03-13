　
社會 社會焦點 保障人權

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國安局退役情報官在大陸網頁上刊登機密資料，最高法院將他判刑4年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國家安全局情報官彭順富2006年停役後，為了在中國大陸尋找教職，竟在應聘網頁上，刊登自己的情報人員經歷及任職國安局期間的研究項目成果，洩漏相關情報資訊。檢方依照違反《國家情報工作法》提起公訴，一二審均將他判刑4年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，彭男自1995年起任職國安局某單位組員，負責電子密碼機破密等業務，屬《國家情報工作法》所稱的「情報人員」，他的工作內容由國安局長核定列為「機密」等級，依《國家情報工作法》應永久保密不得洩漏。彭男工作10年後，於2006年停役。

但彭男停役後，打算轉到中國大陸謀取教職，竟於2018年5月間，在中國大陸教育部之下的某學術人才招聘網站，刊登自己的情報人員經歷及任職國安局期間的研究項目成果資訊，以致洩漏涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員身分等軍事資訊。

桃園地檢署偵辦後，依照違反《國家情報工作法》「洩漏情報資訊罪」提起公訴。一審桃園地院將他判處有期徒刑4年。案件上訴第二審，高等法院審理後，認為彭男為了在大陸求得教職，「罔顧國家多年栽培」及照顧，將自身經歷及研究成果資訊刊登在大陸學術網站，行為不可取。此外，高院也認為彭男犯後態度不佳、未見悔意，因此駁回上訴，仍判處有期徒刑4年。

案件再上訴最高法院，最高法院審理後，認為二審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此於13日駁回上訴，彭男判刑4年定讞，將發監執行。

03/11 全台詐欺最新數據

伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林
快訊／高雄大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

國安局洩密情報官共諜機密最高法院國家安全法定讞

