無人機突襲！　馬克宏證實1名法軍士兵在伊拉克殉職

▲ 馬克宏證實一名法軍士兵在伊拉克遇襲身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏14日證實，一名法軍准尉在伊拉克北部庫德斯坦地區（Kurdistan）艾比爾（Erbil）遇襲身亡，另有多名士兵在這起無人機攻擊中受傷。這是中東衝突升溫以來，法國首度傳出軍事人員陣亡消息。

馬克宏證實准尉殉職 譴責攻擊行動

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

綜合《法新社》等外媒，馬克宏在社群平台X上證實，來自第7高山獵兵營（Chasseurs Alpins）的准尉弗里翁（Arnaud Frion）「於伊拉克艾比爾地區的攻擊行動中為法國犧牲性命。」

他向陣亡將士的家屬及戰友表達慰問，並強調這起針對自2015年起投入打擊伊斯蘭國（ISIS）行動的法軍部隊發動的攻擊「令人無法接受」。

6名士兵執行反恐任務遇襲受傷

法國軍方稍早指出，6名正在執行反恐訓練任務的法國士兵遭無人機攻擊受傷。攻擊地點位於艾比爾西南方的馬赫穆爾（Makhmour）基地附近，該基地長期由庫德武裝部隊使用，並駐紮國際聯軍執行打擊極端組織任務。

艾比爾省長胡什納（Omed Khoshnaw）證實攻擊事件，目前尚無組織出面聲稱負責，但親伊朗民兵組織「山洞守護者」（Ashab al-Kahf）在攻擊發生後聲明放話，「今晚起法國在伊拉克及該地區的所有利益都將面臨砲火與攻擊。」