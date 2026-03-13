留言分享都違法！男遊杜拜「拍伊朗飛彈攻擊PO網」　最重關2年

▲ 杜拜一棟高樓被墜落的無人機擊中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦一名60歲遊客在杜拜旅遊時，因用手機拍攝及上傳伊朗飛彈攻擊阿聯的影片，竟被依網路犯罪相關法律起訴，成為20名被告之一。儘管他被攔查時立即刪除影片，仍無法免於刑事指控，面臨最重2年監禁、20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）罰款或遣返出境的處分。

轉發評論都違法 20人被控散播不實消息

《衛報》報導，專門向阿聯境內人士提供法律援助的組織「杜拜拘留者」（Detained in Dubai）披露這起案件，組織負責人史特靈（Radha Stirling）說明，這名英國遊客和其他20人一同被控「利用資訊網路或科技工具，散播、發布或轉發可能煽動輿論或擾亂公共安全的不實消息、謠言或煽動性宣傳」。

史特靈指出，「這些指控聽起來模糊不清，文件上看起來卻相當嚴重，但實際上被指控的行為可能只是轉發或評論一則已經在網路上流傳的影片而已。」

網路法規嚴格 多重罪名恐累積刑罰

阿聯網路犯罪法規嚴格，不僅最初發文者會被追究責任，任何轉發、留言評論的人都可能面臨刑事指控。史特靈警告，更大的風險在於執法機關可能對同一人提出多重罪名，代表即使行為完全出於無心，轉發多則影片或報導的民眾也可能累積多項指控與刑罰。

她指出，「網路上流傳大量衝突相關圖片、影片和新聞報導，如果某些內容已被廣泛分享或由媒體機構發布，人們自然會認為應該可以留言或轉發。但在阿聯，這種想法可能極度危險。」

史特靈提到，有記者會專程前往杜拜拍攝攔截飛彈的畫面，將素材傳給海外編輯發布，但這些內容一旦出現在網路上，阿聯境內居民或遊客只要分享或評論，就可能突然被控散播謠言或危害公共安全。

中東緊張升高 各國加強媒體管制

中東緊張情勢升高之際，各國政府對媒體與民眾的管制日益嚴格，波斯灣君主國遭遇伊朗前所未有的無人機與飛彈攻擊後，紛紛加強管控措施，對揭露攻擊地點或攔截過程的影像內容格外謹慎。

以色列也禁止發布被認為直接威脅國安的內容，包括飛彈攻擊期間顯示城市天際線的直播、標示飛彈落點的影像，以及軍事計畫和防空系統資訊。伊朗的限制更為嚴厲，《法新社》指出，就連少數在德黑蘭設有分社的國際媒體也無法前往南部米納布市（Minab）遭襲的女子學校現場採訪，伊朗當局聲稱這起攻擊造成逾150人死亡，多數為兒童。