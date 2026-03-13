油價壓不住！　川普怒點名鮑爾：聯準會應「立即降息」

▲川普12日再度對聯準會（Fed）開砲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日再度對聯準會（Fed）開砲，強烈要求主席鮑爾（Jerome Powell）應立即降息。然而，受美以對伊朗開戰影響，投資人預期高油價將推升通膨，恐怕會導致聯準會降息時程被迫延後，甚至可能延到年底。

川普發文點名鮑爾：立即降息

根據《路透社》報導，由於伊朗戰火持續升溫，帶動原油價格在12日劇烈波動。川普（Donald Trump）隨即在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，直接點名聯準會主席鮑爾，「他應該立即降息。」

儘管川普屬意的繼任者、前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）預計將在5月中旬鮑爾任期結束後接掌大任，且市場普遍認為沃許對降息持較開放態度，但目前的局勢發展似乎正與川普的期待背道而馳。

美以空襲伊朗致局勢反轉 市場預期降息夢碎

自美以兩國於2月28日對伊朗發動空襲以來，投資人的心態出現180度大轉變。在衝突爆發前，利率期貨市場原本預期年底前會有兩次的降息空間，但現在市場反映出的降息機率已大幅萎縮，幾乎連一次降息都難以保證。

市場分析指出，高油價將惡化通膨壓力，這將迫使聯準會在年底前維持高利率水位，甚至可能在今年內都無法實施降息。

荷莫茲海峽遭封鎖 油價飆破95美元

伊朗新任最高領導人穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）於12日放話，誓言將持續關閉全球石油命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。此舉引發市場高度焦慮，導致美國西德州中級原油（WTI）價格應聲跳漲，最終收在每桶95.70美元。

通膨陰影壟罩 高盛：降息恐延至9月

分析師警告，油價飆升將直接導致汽油價格上漲，進而透過運輸成本墊高糧食及各項民生用品售價。此外，荷莫茲海峽也是全球肥料運送的關鍵節點，分析預測食品價格恐將隨之走高。

高盛（Goldman Sachs）分析師12日指出，聯準會設定的個人消費支出（PCE）通膨目標為2%，但目前預估到12月該數值將上升至2.9%。受此影響，高盛也將聯準會下一次降息的時間預測，從原先的6月延後至9月。