後車自摔前車「肇逃」挨罰3000元　騎士逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿興（化名）前年12月間騎車行經高雄市某路口，後方另一名騎士A擦撞車尾摔倒，他沒有發現發生車禍，便騎車離開，事後竟收到一張3000元罰鍰的罰單。高雄高等行政法院法官日前審理之後，認為原處分認事用法有違誤，因此裁定撤銷。

▲後方騎士A自摔，阿興卻被警方認定肇事逃逸。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2024年12月騎車行經高雄市一處路口，因有「肇事致人受傷，未依規定處置，並通知警察機關處理」的違規行為，被警方製單舉發，事後收到一張3000元罰鍰的罰單。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，自己並未與任何車輛發生碰撞，監視器畫面也無法證明他有肇事行為，既然沒有肇事，也沒有發現發生車禍，自然沒有義務通報，況且依據交通事故初步分析研判表顯示，他根本沒有肇事因素，原處分顯然違法。

高雄高等行政法院法官當庭勘驗行車紀錄器影像、路口監視器，發現阿興的機車原本與騎士A相距甚遠，騎士A在加速前進的過程中沒有保持安全距離，不慎擦撞阿興的車尾，這才因為重心不穩摔倒；此外，整個過程中阿興沒有任何遲疑、停頓等異狀，他是否知道發生車禍，顯然有疑

法官表示，本案尚無積極證據可以證明事故發生與阿興駕車失當有關，難以證明他的駕駛行為與本案事故之間具有相當因果關係存在。最終，法官認定原處分認事用法尚有違誤，阿興請求撤銷為有理由，於是裁定准許撤銷原處分，全案仍可上訴。