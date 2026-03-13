　
國際

8死1失蹤！波斯灣2周16艘商船遭襲　全球陷史上最大石油斷供

▲▼懸掛泰國國旗的貨船「Mayuree Naree號」在荷莫茲海峽被攻擊。（圖／路透）

▲ 泰國籍貨船Mayuree Naree號在荷莫茲海峽遭彈襲起火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以對伊朗展開聯合空襲已近2周，波斯灣海域商船頻頻遭襲。《紐約時報》統計，至少有16艘油輪、貨輪等商用船隻成為攻擊目標，伊朗已對其中多起事件聲稱負責。12日更有2艘伊拉克油輪在海上起火燃燒，表明戰火已逐漸延燒至石油與能源基礎設施。

中東衝突升級　雙方互轟能源設施

2月28日中東衝突爆發以來，已有數百人喪生、數千人流離失所。隨著人道危機加劇，戰爭帶來的經濟衝擊也日益嚴重。以色列軍方轟炸多處伊朗燃料儲存與能源設施，伊朗則對波斯灣各地的石油生產及儲存設施發動攻擊，更威脅封鎖荷莫茲海峽，這條狹窄水道平時承載全球1/5的石油運輸量。

11日有3艘船隻在海峽內或附近遭飛彈擊中，幾小時後另外2艘伊拉克油輪也在該國海岸外遇襲，伊拉克與阿曼隨即關閉石油碼頭。國際海事組織指出，這類攻擊已造成至少8人死亡及1人失蹤。戰前每天約有80艘油氣運輸船通過海峽，運送約2000萬桶原油，如今每日僅剩1至2艘船能通行。

IEA示警史上最大供應中斷　油價飆漲40%

國際能源總署（IEA）12日警告，這場戰爭已引發「全球石油市場史上最大規模供應中斷」。儘管美國等主要經濟體承諾釋出戰略儲備，國際油價仍飆升近40%。經濟學家憂心，若衝突持續恐怕衝擊遠離中東地區國家的能源、糧食與工業供應，加劇全球通膨壓力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中東衝突油輪遭襲波斯灣油價飆漲能源危機

