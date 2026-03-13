老司機讚「全高雄最棒」六合夜市旁SPA店被抄　56歲阿姨接客被逮

▲老司機讚「全高雄最棒」！六合夜市旁SPA店被抄了，56歲女接客遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鄰近夜市大樓內暗藏春色！高雄警方接獲民眾檢舉，在六合夜市附近的大樓內，一間SPA精品會館涉嫌從事違法色情性交易，經成立專案小組蒐證，10日下午警方持搜索票破門，當場查緝到一對從事性交易的男女及黃姓負責人，3人依涉嫌妨害風化罪遭帶回並移送法辦。

據了解，該家SPA精品會館，位於高雄市新興區六合一路，主打鄰近六合觀光夜市，從捷運步行5分鐘可到，過去曾被老司機讚「大概是全高雄最棒的店」、「不錯，舒服實惠」。

警方接獲民眾檢舉後，成立專案小組積極蒐證，10日14時50分，由專案人員先行控制店家負責人，並持法院核發搜索票，一舉破門查緝到在屋內從事不法性交易之男女。

▲▼六合夜市旁SPA店被抄了，負責人、性交易男女全遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方進入現場後，當場查獲現場負責人32歲黃男、39歲男客謝男及56歲女服務生蔡女，同時也查扣不法所得及帳冊等相關證物，在場3人全數帶回調查。

經警方調查，黃男以每次媒介「全套性交易」新台幣2,300元，並從中抽取800元牟利，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生與男客均坦承犯行，將依《社會秩序維護法》函請高雄簡易庭裁處。