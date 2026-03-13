死亡通牒？納坦雅胡：不會幫伊朗新領袖買保險　推翻政權難關曝





▲ 納坦雅胡暗示伊朗新領袖可能成為下個攻擊目標。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以2月底對伊朗展開軍事行動以來，以色列總理納坦雅胡12日首度接受媒體訪問，針對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴發出隱晦威脅，稱他不會為穆吉塔巴或親伊朗激進組織首腦買人壽保險，暗示他可能成為下個打擊目標。

納坦雅胡：正為推翻伊朗政權創造最佳條件

《紐約時報》報導，納坦雅胡在一場預錄的記者會上強調，美以空襲已重創伊朗軍力，「這已不是過去的伊朗，也不是過去的中東了」，「我們正為推翻伊朗政權創造最佳條件」，但也坦言無法確定伊朗人民是否會起身反抗，「政權往往是從內部被推翻。」

納坦雅胡也透露，他與美國總統川普「幾乎每天對話」討論這場行動，雙方互相交換意見並共同做出決策。除鎖定核武與彈道飛彈設施外，他稱軍方也針對鎮壓異議的革命衛隊（IRGC）與巴斯基（Basij）民兵組織進行致命打擊，包括街頭路障與檢查哨。以軍當天稍早證實，前一天確實空襲民兵設置的路障，造成多人死亡。

穆吉塔巴首度發聲 誓言不放棄復仇

另一方面，穆吉塔巴神隱多天後於12日透過官媒發表就任後首次演說，誓言「不會放棄復仇」，將持續封鎖荷莫茲海峽。他警告鄰國關閉境內美軍基地，否則將成為攻擊目標，但強調「僅針對敵人基地，希望與鄰國保持友好。」

黎巴嫩戰火升溫 以軍攻擊已致680死

針對黎巴嫩情勢，納坦雅胡則向真主黨發出更強硬威脅，更警告黎巴嫩政府不配合解除該組織武裝「是在玩火」。黎巴嫩官員聲稱，以軍3月初以來對真主黨的攻擊已造成680人喪生，逾80萬人流離失所。