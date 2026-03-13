毒駕才奪三寶媽命！高雄再傳「吸喪屍煙彈」撞整排車　畫面曝光

▲21歲吳男吸食喪屍煙彈違法上路發生自撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄市7日才發生30歲楊姓男子疑吸毒後高速追撞機車，撞死外出買宵夜的43歲李姓三寶媽，震驚社會。不料事隔不到一週，高雄又傳出毒駕案件，警方今(13)日凌晨在大寮區處理一起自撞事故時，發現21歲吳姓男子疑施用毒品後駕車上路，失控撞上路邊車輛及鐵門，車內還查獲依托咪酯煙彈，也就是俗稱的「喪屍煙彈」，毒品快篩呈陽性，全案依公共危險及毒品罪嫌移送偵辦。

警方指出，林園分局於今日凌晨3時40分接獲報案，大寮區和發路發生交通事故，立即派遣大寮派出所與交通分隊員警到場處理並疏導交通。經查為21歲吳姓男子駕駛自小客車行經該路段時，不明原因自撞停放在路邊的2輛自小客車及鐵捲門，事故造成車輛受損，吳男僅左腳擦傷，無生命危險。

▲一處鐵捲門與2輛轎車遭波及，所幸無人員傷亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方進一步檢查時，在吳男身上查獲依托咪酯煙彈，俗稱「喪屍煙彈」，而酒測值為0，但毒品快篩呈現陽性反應，研判疑似施用毒品後駕車上路。警方當場將其帶回調查，並依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。此外，警方也依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款開單舉發，處駕駛人新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，同時吊扣其駕駛執照1年至2年。

警方呼籲，駕駛人上路前應確認身體狀況良好，切勿施用毒品或其他違禁物質後駕車，以免危及自身與他人生命安全，共同維護道路交通安全。