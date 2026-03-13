為何神隱？伊朗新領袖驚傳「截肢昏迷」　川普：某種形式活著

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普認為，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可能依然存活，但身受重傷。穆吉塔巴雖於12日發表上任後首次聲明，卻始終沒有公開露面。

真實狀態成謎 川普認為「某種形式活著」

《美聯社》報導，川普在13日播出的《福斯新聞》節目採訪中，被問及是否認為穆吉塔巴還活著。他回應，「我認為他可能還活著。我認為他身受重傷（damaged），但可能仍以某種形式存活著。」

此前，伊朗消息人士向英媒《太陽報》透露，56歲的穆吉塔巴實際上處於昏迷狀態，正在德黑蘭西納大學醫學院（Sina University Hospital）加護病房治療，「他的一條或兩條腿已被截肢，肝臟或胃部破裂。」

不過，其他伊朗消息堅稱他僅受輕傷，包括腳骨折、眼部瘀傷及臉部撕裂傷。

▼穆吉塔巴的真實情況成謎。（圖／達志影像／美聯社）



最高領袖神隱 專家看法曝光

戰爭爆發迄今，穆吉塔巴不曾公開現身，甚至缺席9日在德黑蘭舉行的繼任儀式。儘管他12日的第一份聲明揚言不放棄復仇，並且繼續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但僅由國營電視台主播朗讀並搭配照片播送，讓外界質疑其健康狀況。

華府智庫「伊朗民主全國聯盟」（NUFDI）研究主任伊斯法哈尼（Khosro Isfahani）向《紐約郵報》表示，這份聲明明確號召伊朗海外盟友採取復仇行動，呼應歐美近期發出的警告。但聲明發布方式暗示，「穆吉塔巴顯然並未親自撰寫這份聲明，否則我們會看到他本人出鏡。」

美國企業研究院（AEI）關鍵威脅計畫中東專案經理甘澤維爾德（Annika Ganzeveld）分析，如果穆吉塔巴重傷昏迷的傳聞屬實，伊朗軍方領袖可能正在保護他，避免他在恢復健康之前公開露面。

也有一些專家認為，這代表穆吉塔巴只是魁儡領袖，真正權力掌握在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）手中。