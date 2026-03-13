　
國際

美好市多挨告！要求「關稅漲價」退費給會員　質疑不當獲利

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國消費者告上法院，要求好市多將關稅退還給會員。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國消費者將好市多（Costco）告上法院，要求將關稅退款還給會員。提起集體訴訟的索科夫（Matthew Sockov）表示，好市多可能在這場關稅風波中「雙重獲利」，一方面透過漲價從消費者身上賺取利潤，一方面從政府獲得退費與補償。

承擔2/3損害　消費者指控不當獲利

索科夫在伊利諾州聯邦法院提起集體訴訟，質疑好市多以關稅為由漲價，同時又能收到政府退款，已經構成「不當獲利」，因此要求將關稅退款還給消費者。

他在訴狀中引述高盛（Goldman Sachs）報告指出，消費者承擔了川普關稅的2/3成本，但「真正受到傷害的當事人（消費者）卻缺乏直接求償的管道」。

曾承諾降價　好市多未正面回應

好市多尚未回應這樁訴訟。不過，執行長瓦赫里斯（Ron Vachris）本月稍早曾向分析師表示，在許多情況下，公司並未將關稅的「全部成本」轉嫁給消費者，如果收到退款，也將透過降價方式回饋會員。

▲▼美國零售商店,好市多,costco。（圖／達志影像／美聯社）

但瓦赫里斯也坦言，目前仍不確定是否能夠收到退款，以及金額究竟有多少。

33萬進口商可退費　程序龐大複雜

BBC指出，這場法律糾紛凸顯了川普關稅退款的複雜性。進口商把商品運入國內時已經支付關稅，但在許多情況下，至少一部分相關成本以漲價形式，轉嫁給經銷商與消費者。

美國最高法院2月推翻川普對等關稅政策後，積欠企業約1660億美元（約新台幣5.3兆元）退款。國際貿易法院（Court of International Trade）已命令政府退款，但實際上何時退款、誰能收到錢，都仍充滿變數。

川普政府上週向法院表示，需要45天建立新的電子系統，處理關稅退費事宜，並警告現有系統無法負荷工作量。根據官方文件，超過33萬間進口商符合退款資格，貿易計畫執行董事隆恩（Brandon Long）坦言，現有政府程序和技術難以應付如此大規模的任務，需要大量人工作業。

03/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

