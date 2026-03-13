加油「多找錢」工讀生慌了　枋寮警迅速找到機車騎士化解誤會

▲枋寮警方處理加油找零問題。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉一處加油站日前在員工交接帳款時，發現現金短少，調閱監視器後疑似與一名婦人加油付款找零金額有關，遂報警請求協助。枋寮警方獲報後處理，迅速依車籍資料聯繫婦人到場說明。經查原來是結帳時匆忙搞錯鈔票面額所致，婦人當場返還多領款項，並向店員致歉，誤會順利化解。

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲轄內一家加油站報案，表示員工在交接帳款時發現金額短少。經加油站調閱監視器畫面，發現疑似一名婦人騎乘機車前來加油後，在付款與找零過程中出現金額差異，因此向警方請求協助釐清。

副所長陳京宗與警員葉宜瑄獲報後，立即依據車牌資料聯繫該名婦人到場說明。經了解，婦人當時因臨時有急事需要處理，結帳時過於匆忙，誤認手中鈔票面額，並提醒員工應找的金額，導致找零過程出現錯誤。

婦人得知情況後深感歉意，當場將多領取的款項返還，並向加油站員工致歉。加油站員工對警方迅速協助釐清狀況表示感謝，原本的誤會也因此順利圓滿化解。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警主動協助民眾釐清事件，展現警察服務為民的精神，值得肯定。他也提醒民眾在日常消費結帳時，因匆忙或視覺疏忽而誤認金額的情況時有所聞，付款與找零時應再次確認金額，以避免造成不必要的誤會與困擾。