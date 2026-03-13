川普團隊大誤判！　官員認：低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

記者張方瑀／綜合報導

根據多名知情人士爆料，五角大廈與國家安全會議（NSC）在規劃目前的軍事行動時，發生嚴重的策略失誤，大幅低估了伊朗在遭受美軍攻擊後，封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的決心。

▲美國總統川普。（圖／路透）



國安團隊陷入「最糟情況」 無視部會預警分析

根據CNN報導，消息人士指出，總統川普（Donald Trump）的國家安全團隊未能充分評估潛在後果，導致政府目前正陷入部分官員所形容的最糟情況。

儘管在行動開始前的規劃會議中，能源部與財政部的官員皆有出席，但過去被視為決策核心的部會預算分析與預測報告，在川普政府的決策過程中僅被視為次要考量。

消息來源承認，雖然財政部長貝森特（Scott Bessent）與能源部長萊特（Chris Wright）是規劃與執行階段的關鍵人物，但川普傾向依賴核心顧問小圈子進行決策，這種做法實際上邊緣化了跨部會的辯論，導致官員未能深入探討若伊朗封鎖海峽，將對經濟造成何種連鎖衝擊。

海軍護航被迫推遲 川普淡化市場動盪

目前，美國政府正努力緩解日益嚴重的經濟負擔，但官員於12日坦言，相關措施可能還需要數週時間才能見效。

其中，五角大廈原擬派遣海軍為油輪提供高風險護航，但軍方目前認為風險過高，暫時無法執行。儘管能源市場動盪不安，川普對外仍持續淡化局勢的嚴重性。

荷莫茲海峽的現狀讓各國外交官、前美國能源官員與產業界高層感到困惑與不敢置信。一位曾先後在共和黨與民主黨政府任職的前官員直言，「幾十年來，針對防範這種情況進行規劃，一直是美國國安政策的基本準則，我現在簡直目瞪口呆。」

美軍坦承「沒料到會封鎖」 過度樂觀種下敗因

知情人士透露，川普政府的高層官員在近期的一場秘密簡報中向國會議員坦承，他們確實沒有料到伊朗會因遭受空襲而封鎖荷莫茲海峽。

報導指出，這是因為官員認為封鎖海峽對伊朗的傷害更甚於美國，加上伊朗去年夏天在核設施受襲後僅發出空洞威脅，讓官員產生了錯誤的預判。

此外，當時全球石油與液化天然氣供應充足，美國產油量也正值巔峰，加上川普政府對委內瑞拉局勢與新產能擴張過於樂觀，導致他們完全忽視了全球性的下行風險。能源部長萊特在12日受訪時曾表示：「想要獲勝就必須忍受短期痛苦，換取長期利益。」

白宮強調已有準備 擬豁免法案救油價

面對外界質疑，白宮發言人凱莉（Anna Kelly）12日發表聲明力挺政府規劃，強調整個行政團隊已針對伊朗可能的任何行動做好準備，並稱川普已明確表示能源中斷只是暫時的。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也向CNN證實，為了緩解汽油價格飆升，白宮正考慮暫時豁免具有百年歷史的《瓊斯法案》（Jones Act），讓關鍵能源與農產品能更自由地流向美國港口。

儘管政府也研議透過行政命令減輕汽油生產商的監管負擔，但專家警告，這些措施對於抑制油價的效果恐怕非常有限。