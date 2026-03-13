超糗！13歲少年如廁遭鐵門反鎖...受困廟中　東港警迅速解圍

▲東港警方協助受困廁所少年解圍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉日前發生一名少年晚間與友人在義仁路段籃球場運動，途中前往附近廟宇如廁，卻因小吃部員工打烊時未察覺廁所仍有人在內，將鐵捲門拉下鎖上，導致少年受困。友人得知後代為報警求助，東港警方獲報迅速到場，並透過地方民意代表協助聯繫管理人員開門，順利將少年救出，化解一場虛驚。

13歲巫姓少年日前晚間與友人在新園鄉義仁路段籃球場運動，運動途中前往附近一處廟宇廁所如廁。不料管理該處的小吃部員工在結束營業準備關門時，未注意廁所仍有人使用，便將鐵捲門拉下並上鎖，導致少年被困在廁所內無法離開。

巫姓少年發現受困後，立即打電話向友人求助，友人隨即代為向警方報案。東港警分局興龍派出所所長童聖哲、警員林沅慶接獲通報後，立即趕赴現場了解狀況，並先確認少年在廁所內安全無虞。

由於鐵捲門已上鎖，員警隨即協請地方鄉民代表林慧如協助聯繫管理人員趕抵現場開門。待管理人員到場後，將鐵捲門開啟，順利將受困少年救出，少年並未受傷，虛驚一場。

少年脫困後，對警方迅速到場並積極協助表達感謝。警方也提醒各營業場所或管理單位，關門前應再次確認廁所或室內空間是否仍有人員停留，以避免類似受困情形發生，確保民眾安全。