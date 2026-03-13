12架無人機闖沙烏地領空！　卡達深夜遭「巡弋飛彈、彈道飛彈」突襲

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯與卡達接連遭到無人機與飛彈襲擊。沙國國防部指出，軍方在東部區域成功攔截多架無人機與彈道飛彈；卡達方面也證實，遭到來自伊朗的巡弋飛彈及無人機攻擊，目前已全數攔截。

沙國東部遭襲 目標鎖定石油產區

沙烏地阿拉伯國防軍表示，軍方近日攔截了一架朝著謝巴油田（Shaybah oil field）飛行的無人機，事實上，該地區本週已多次成為無人機攻擊的目標。

此外，沙國軍方也成功攔截了朝向該國東部區域發射的一枚彈道飛彈及三架無人機。

報復美以攻擊 12架無人機闖沙國領空

沙烏地阿拉伯國防部於13日清晨進一步證實，共有12架無人機非法進入領空。國防部發言人在社群平台X上發文指出，這12架無人機在進入領空後已全數遭到攔截並摧毀。

據了解，這起攻擊是伊朗為了報復美以兩國日前的軍事打擊，進而對石油資源豐富的海灣國家發動的攻擊行動。

卡達同步遇襲 軍方成功阻截飛彈

除了沙國外，卡達也遭到火力波及。根據卡達通訊社（QNA）報導，卡達國防部宣布，多哈（Doha）於12日遭到來自伊朗的攻擊。

卡達國防部在聲明中詳細說明，這次襲擊包含了兩枚彈道飛彈、一枚巡弋飛彈以及數架無人機。卡達武裝部隊在第一時間反應，已成功將所有來襲的無人機與飛彈全數攔截。