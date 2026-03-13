快訊／美國宣布「暫時授權」購買俄羅斯海上石油

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

為了穩定全球能源市場，美國政府宣布，已暫時授權採購目前滯留在海上的俄羅斯石油。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，這是一項具針對性且短期的權宜之計。

財長：針對性短期措施 僅限運輸中石油

根據CNBC報導，貝森特12日於X平台發文指出，這是一項「針對性強且屬短期性質的措施」，且適用的對象僅限於目前已經在運輸途中的石油。

貝森特補充說明，這項短期措施並不會為俄羅斯政府提供「顯著的財務收益」，其核心目的在於穩定當前的能源市場波動。

豁免期至4月11日 限美東凌晨前裝船者

根據美國財政部發布的公告顯示，這項豁免權的範圍，僅涵蓋在美東時間凌晨3月12日12時01分（含）之前已裝船的俄羅斯原油產品。

公告內容提到，相關採購作業的寬限期將持續至4月11日凌晨12時01分為止，逾期則不再允許相關交易。