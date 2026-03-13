快訊／美國宣布「暫時授權」購買俄羅斯海上石油

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
為了穩定全球能源市場，美國政府宣布，已暫時授權採購目前滯留在海上的俄羅斯石油。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，這是一項具針對性且短期的權宜之計。
財長：針對性短期措施 僅限運輸中石油
根據CNBC報導，貝森特12日於X平台發文指出，這是一項「針對性強且屬短期性質的措施」，且適用的對象僅限於目前已經在運輸途中的石油。
貝森特補充說明，這項短期措施並不會為俄羅斯政府提供「顯著的財務收益」，其核心目的在於穩定當前的能源市場波動。
豁免期至4月11日 限美東凌晨前裝船者
根據美國財政部發布的公告顯示，這項豁免權的範圍，僅涵蓋在美東時間凌晨3月12日12時01分（含）之前已裝船的俄羅斯原油產品。
公告內容提到，相關採購作業的寬限期將持續至4月11日凌晨12時01分為止，逾期則不再允許相關交易。
.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026
To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary…
