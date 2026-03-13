不爽停車擋道　台東男「徒手把車拆爛」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）因不滿A女將車輛停放在出入口，一氣之下竟徒手拆下車牌、車燈、水箱罩，還撬開引擎蓋，導致車輛毀損，結果反而害自己吃上官司。台東地院法官日前審理之後，依犯毀損他人物品罪，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿輝不滿A女停車擋道，竟徒手拆車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年4月間因不滿A女將車輛停放在出入地點附近，旁邊又無人看管，一氣之下竟上前徒手拆卸前車牌、左前車燈及左水箱罩，接著撬開引擎蓋，再用車牌敲打引擎蓋，導致車輛毀損，不堪使用。後來A女發現愛車受損，急忙報警，經警方調閱監視器畫面追查，這才還原整個事發過程。

除了毀損車輛之外，阿輝還被指控往駕駛座門把鎖孔倒入不明液體，疑似意圖竊取車內財物。不過，檢方表示，經車廠檢驗，阿輝倒入的液體沒有造成車輛損傷，從現有證據看來，他也沒有進入車內物色財物，所以竊盜未遂罪的部分，予以不起訴處分。

台東地院法官表示，阿輝僅因A女停車擋道，就隨意毀損車輛，侵害他人的財產權，行為確實不妥，考量到他犯後終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯毀損他人物品罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。