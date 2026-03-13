　
社會 社會焦點 保障人權

不爽停車擋道　台東男「徒手把車拆爛」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）因不滿A女將車輛停放在出入口，一氣之下竟徒手拆下車牌、車燈、水箱罩，還撬開引擎蓋，導致車輛毀損，結果反而害自己吃上官司。台東地院法官日前審理之後，依犯毀損他人物品罪，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼ 車禍,擦撞,開車,駕駛。（示意圖／VCG）

▲阿輝不滿A女停車擋道，竟徒手拆車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年4月間因不滿A女將車輛停放在出入地點附近，旁邊又無人看管，一氣之下竟上前徒手拆卸前車牌、左前車燈及左水箱罩，接著撬開引擎蓋，再用車牌敲打引擎蓋，導致車輛毀損，不堪使用。後來A女發現愛車受損，急忙報警，經警方調閱監視器畫面追查，這才還原整個事發過程。

除了毀損車輛之外，阿輝還被指控往駕駛座門把鎖孔倒入不明液體，疑似意圖竊取車內財物。不過，檢方表示，經車廠檢驗，阿輝倒入的液體沒有造成車輛損傷，從現有證據看來，他也沒有進入車內物色財物，所以竊盜未遂罪的部分，予以不起訴處分。

台東地院法官表示，阿輝僅因A女停車擋道，就隨意毀損車輛，侵害他人的財產權，行為確實不妥，考量到他犯後終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯毀損他人物品罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗新領袖爆「截肢昏迷」神隱　川普：某種形式活著
男模會館「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告
WBC八強戰力排行！　史上最強美國隊僅第3
快訊／WBC觸身球左手骨裂！　陳傑憲現身高雄長庚
李貞秀首登質詢台哭了！　韓國瑜送暖
綠議員酒駕累犯「停權3年」竟參選公開造勢　網轟：打假球
川普團隊大誤判！　官員認：低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

加油「多找錢」工讀生慌了　枋寮警迅速找到機車騎士化解誤會

桃園阿嬤迷途「徒步離家5公里」　暖警憑繳費單助平安返家

三寶媽慘死陳其邁怒撂重話！大執法才落幕又見毒駕　警方被打臉

亞洲最大木雕！嘉義南恩禪寺濟公換新衣　身披「五龍浮雕」戰袍

後車自摔前車「肇逃」挨罰3000元　騎士逆轉免罰

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

老司機讚「全高雄最棒」六合夜市旁SPA店被抄　56歲阿姨接客被逮

國1北上仁德段「聯結車噴出邊坡」！車流一度回堵7km　現場畫面曝光

毒駕才奪三寶媽命！高雄再傳「吸喪屍煙彈」撞整排車　畫面曝光

高雄六龜山區竹林大火！延燒面積約3公頃　起火原因調查中

女騎士摔車　前方騎士零過失仍被判刑

女騎士摔車　前方騎士零過失仍被判刑

男子阿哲（化名）前年7月間騎乘機車外出時，在台東市一處路口，因後方女騎士A沒有保持安全距離，為了閃避他而摔倒。阿哲雖然被認定沒有過失，但日前仍被台東地院法官依犯肇事致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

被當詐團人頭戶　她靠17分鐘通話自證

被當詐團人頭戶　她靠17分鐘通話自證

買報紙順便喝湯被拒　他罵三字經無罪

買報紙順便喝湯被拒　他罵三字經無罪

酒駕2犯改騎腳踏車又被抓　他求情慘敗

酒駕2犯改騎腳踏車又被抓　他求情慘敗

綠島越獄犯逃7.5小時後悔　代價曝光

綠島越獄犯逃7.5小時後悔　代價曝光

關鍵字：

台東地院

