社會 社會焦點 保障人權

暗夜偷倒廢棄物遇苗警落跑　運將折返「砸破車窗取手機」遭逮捕

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南警方11日深夜巡邏，赫然發現在濱海的風力發電機組下，正有砂石車傾倒事業廢棄物，砂石車楊姓駕駛棄車逃逸，警方研判嫌犯應會折返在旁邊埋伏，翌日中午當場查獲破窗想要拿手機的楊嫌，全案偵訊後依違反廢棄物清理法移送法辦。

竹南警分局今（13）日表示，大同派出所警員11日深夜巡邏，行經竹南鎮崎頂里海邊、3號風力發電機下方時，發現一輛砂石車正在傾倒廢棄物，駕駛見巡邏車靠近後，立即棄車逃逸。警方隨即封鎖現場並通知環保局到場，經認定現場棄置物為建築事業廢棄物約70噸，已涉嫌違反《廢棄物清理法》。

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方發現車內有嫌犯手機等物品，研判嫌犯應該會趁機折返，派出便衣警員在附近埋伏，12日中午發生1名男子鬼鬼祟祟靠近砂石車，甚至砸破上鎖的車窗，企圖想要拿回車上的手機等物品，當場被警員上前逮捕。

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲楊姓男子涉嫌偷倒廢棄物，見警車靠近落跑，隔天砸車窗要取回手機，遭埋伏警員當場逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，楊嫌稱11日深夜跟另1輛砂石車，自桃園市楊梅區載運廢棄物，沿著西濱快速公路南下，沿著產業道路進入風力發電機組，打算快速傾倒後北返。警方除了繼續追查涉案人車外，已依違反廢棄物清理法將楊嫌移送法辦。

瀬戸環奈「接班女優」被酸：露就能賺　貼三上悠亞啦啦隊照反擊
快訊／美國宣布「暫時授權」購買俄羅斯海上石油
首位遭北京制裁國務卿！　盧比歐傳「隨川普訪中」
愛莉莎莎割雙眼皮！　術後模樣「撞臉胡瓜」釣出本尊
陸業務嗆TOYOTA車主：2012開到現在也好意思　被炎上停
快訊／伊拉克基地遭無人機突襲！　6名法軍受傷
E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒
美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出
「天然瘦瘦針」曝光！　營養師點名5食物：吃了更不餓

關鍵字：

廢棄物竹南風力發電砸車窗

