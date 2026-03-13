首位遭北京制裁國務卿！　盧比歐傳「隨川普訪中」

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在2020年遭中國制裁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《南華早報》獨家報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計將在本月下旬，陪同總統川普（Donald Trump）訪問中國。過去北京多次發出邀請，盧比歐似乎都表現出興趣缺缺的樣子，但目前態度顯然已有所轉變。

首位遭制裁國務卿 態度轉向接受邀約

消息人士在要求匿名的情況下透露，盧比歐先前雖然受邀訪問北京，但一直不感興趣，直到最近才表現出接受的意願。盧比歐的出席，可能有助於緩解川普訪中行程中的部分問題；目前北京方面因為這趟行程缺乏事前準備，不滿的情緒正日益高漲。

事實上，盧比歐是美國史上首位在任內遭到中國制裁的國務卿。北京在2020年盧比歐仍擔任參議員時對其施加懲罰，第一次是為了報復美國制裁被控虐待維吾爾族官員，第二次則是針對香港反送中抗爭後，美國制裁中港官員的回應。

雖然中國外交部在去年1月曾表示，維持美中高層溝通是必要的，但目前尚未明確說明是否會撤銷對盧比歐的制裁。針對是否會解除制裁以利行程，盧比歐上個月僅回應，「等我去了就知道了。」

避開「親自服軟」疑慮？ 消息曝盧比歐原先不願隨行

消息人士指出，盧比歐先前之所以不願與川普同行，原因之一是該行程的議程以「貿易」為主，而這方面一直是由財政部長貝森特（Scott Bessent）主導。貝森特本週預計在巴黎與中國國務院副總理何立峰會晤，為「川習會」可能的具體成果預作準備。

此外，盧比歐長期身為對中強硬派的背景，也是他猶豫的原因之一，因為他不希望被外界視為「立場軟化」。

盧比歐自2010年當選參議員以來，就以鷹派立場聞名，並將北京定調為美國利益的威脅，在新疆、台灣及香港等敏感議題上更是直言不諱。

報導指出，盧比歐似乎為了配合川普處理國際事務的方式，放軟了部分觀點。儘管川普曾在首任期內對中課徵關稅，但現在似乎急於與北京達成協議。消息人士表示，考量到川習會的全球重要性，盧比歐最終仍不願缺席。

身兼國安顧問重職 學者：有助經貿以外戰略對話

北京尚未證實這趟行程，但白宮表示訪問將定在3月31日至4月2日之間。若順利成行，川普將成為自2017年以來，首位訪問中國的美國總統。

清華大學國際安全與戰略中心主任達巍表示，盧比歐若隨行將是一件「好事」，因為中美之間有許多經貿以外的戰略議題需要討論。國際危機組織（International Crisis Group）顧問韋恩（Ali Wyne）則分析，盧比歐目前身兼國務卿與代理國家安全顧問，擁有極大的決策影響力。

韋恩指出，中國官員會很樂意藉此傳達「盧比歐已接受北京邀請」的信息，因為過去身為參議員的盧比歐可能會以拒絕邀請為榮，但現在基於政治考量，他等於為他以前可能會譴責的政策背書。