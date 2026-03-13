　
日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！本人回應酸爆了

▲行政院長卓榮泰「私人行程」赴日，與上畠寛弘合影留念。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

▲行政院長卓榮泰近日「私人行程」赴日，與上畠寛弘合影留念。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，將於本月26日宣判，但他希望能暫時解除境管，赴日參加兒子畢業典禮。不過，日本神戶議員上畠寛弘表態反對，呼籲日本政府不要允許「試圖逃避司法的人」入境，結果遭小草出征，而他稍早狠酸回擊，引發熱議。

柯聲請暫解境管赴日　陳佩琪秀邀請函力挺

京華城案宣判在即，柯文哲委託辯護律師向法院遞狀，聲請暫時解除3月23日至25日的限制出境、出海處分，被網友酸是不是要去見「橘子」許芷瑜？對此，妻子陳佩琪全力支持，還秀出兒子指導教授寄來的正式邀請函，甚至發下毒誓，要青鳥和側翼們來北院見證，若有人證稱曾拿錢或轉交給她，她就跳樓。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲京華城案宣判前夕，柯文哲（左）與陳佩琪（右）希望赴日參加兒子畢業典禮。（圖／記者李毓康攝）

上畠寛弘表態：日本不應允許「試圖逃避司法的人」入境

對此，日本神戶市議員上畠寛弘12日表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，否則恐對台日友好關係造成負面影響，何況台日曾在法務與司法領域合作簽署過備忘錄，當時他也參與促成，所以基於這樣的立場，他無法接受司法程序中的人物入境日本。

上畠寛弘批評，如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，誠實面對審判，而非優先處理私人事情，這才是作為父親應有的態度，「我不認為有必要為了已經成年的兒子的畢業典禮，特地出國參加。我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。」

遭小草出征不以為意　發文反酸「我不在意（草）」

上畠寛弘此言一出，Threads立刻引來不少民眾黨支持者批評。不過，上畠寛弘不以為意，還發文狠酸：在日本的網路用語中，常用「w」來表示嘲笑，因為很多「w」排在一起看起來像草，所以又稱為「草」，在日本我們常用「草」來一笑置之，「對於這些誹謗中傷，我並不在意（草）。」

