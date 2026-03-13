員工陳屍冰箱！　文山區知名餐廳今恢復營業

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

2月24日發生冰箱陳屍命案的台北市文山區知名老店，今天恢復營業，消息傳出許多老饕留言打氣。

這起意外發生在2月24日，一名服務長達30年的69歲劉姓女員工，前一晚未返家後，隔日被發現陳屍在遭反鎖的後棟冷凍庫內。警方調查後已排除外力介入，判定為意外事件。店家在暫停營業期間全力配合相關單位完成調查，並針對內部設施與食材進行大規模汰換，以平息外界疑慮。

永久拆除事故冷凍庫並全數銷毀食材

事經一個月，店家12日在地方社團公告今天重新營業，文中透露為了讓顧客安心用餐，已將發生意外的後勤倉庫冷凍設備永久拆除並移離現場，所有倉儲設備也重新完成安全檢查。

▲案發關鍵時間軸。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

針對員工心理狀態，店家也特別安排了專業的心理諮商與輔導，協助全體同仁走出陰影，以穩定的狀態回到工作崗位。店家強調，這段時間的沉澱與整備，是為了讓每位支持老店的顧客與夥伴，能在更安全且有保障的環境中相聚，並感謝各界在這段艱難時期的關心與支持。

網友留言力挺優質老店展現行動力

恢復營業的消息傳出後，引發網路熱烈討論，許多支持者紛紛湧入粉專留言鼓勵。有網友表示「這是我看過最有行動力的餐廳，竟然連設備都整個拆掉」，大讚店家負責任的態度；也有老顧客直言「明年年菜還是要訂你們家」，並喊話要繼續用新台幣支持這間優質老店。