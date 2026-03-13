嗆川普嚴重誤判！　伊朗：要讓他「感到後悔」才罷休

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）公開嗆聲，強調除非美國總統川普為其「嚴重誤判」付出代價並感到後悔，否則伊朗絕不退讓。與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發出嚴正警告，一旦伊朗境內能源設施遭到攻擊，將採取毀滅性回擊，讓整個地區的油氣基礎設施陷入火海。

伊朗高官怒嗆川普：推文贏不了戰爭

根據CNN報導，拉里賈尼12日在發言中直接針對川普（Donald Trump），並在社群媒體標註「川普必須付出代價」（#TrumpMustPay）的標籤。他駁斥了美國能在短時間內贏得戰爭的說法，「川普宣稱在追求速戰速決。雖然發動戰爭很容易，但想靠幾則推文就贏得勝利是不可能的。」

他強調，在讓川普為這次「嚴重誤判」而感到後悔之前，伊朗不會有任何退縮。

威脅火燒全區能源設施 鎖定西方國家重大利益

除了高層官員的喊話，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也透過官方媒體「伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）發表聲明，強硬警告侵略者及其盟友，「任何對（伊朗）能源基礎設施與港口的微小攻擊，都將面臨我們摧毀性的強硬回擊。」

聲明中進一步恐嚇，一旦遭到攻擊，伊朗將採取極端報復手段，「屆時所有美國及其西方盟友擁有重大利益的區域性油氣設施，都將被付之一炬並徹底摧毀。」

據了解，伊朗近期已多次動用飛彈與無人機，鎖定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的國際貨輪進行攻擊，嚴重干擾全球能源貿易。

駐聯合國代表澄清：不會主動封鎖海峽

儘管軍方態度強硬，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在聯合國接受記者採訪時則表示，伊朗並無意圖封鎖荷莫茲海峽。

雖然此前曾傳出伊朗新任最高領導人有意將該水道視為「施壓工具」而維持封鎖，但伊拉瓦尼強調，「我們不打算封鎖荷莫茲海峽，但維護這條水道的和平與安全是我們固有的權利。」

伊拉瓦尼重申，伊朗始終致力於保障航行自由，並將目前的緊張局勢全數歸咎於美國。他指出，目前區域內的動盪並非伊朗合法行使自衛權的結果，而是美國發動侵略、破壞區域穩定所導致的直接後果。