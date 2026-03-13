快訊／伊拉克基地遭無人機突襲！　6名法軍受傷

▲伊拉克艾比爾郊區，隸屬於庫德族伊朗反對團體「庫德斯坦自由黨」的一處軍事基地遭無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克北部一座駐紮有國際聯軍與庫德族武裝力量的基地，近日遭到無人機襲擊。根據當地官員證實，這起攻擊造成至少6名法國士兵受傷，儘管目前尚未有組織聲稱負責，但已有受伊朗支持的民兵組織放話，將鎖定法國在當地的利益進行報復。

無人機突襲聯軍基地 6名法軍受傷

根據CNN報導，艾比爾（Erbil）省長胡什納（Omed Khoshnaw）表示，這起無人機攻擊鎖定了伊拉克北部的一座基地，該基地由庫德武裝部隊（Peshmerga）使用，同時也進駐了國際聯軍部隊。

▲伊拉克艾比爾郊區因無人機攻擊冒出濃煙。（圖／路透）



胡什納指出，這起攻擊至少造成6名法國士兵受傷。目前官方尚未提供受傷士兵傷勢的進一步細節，CNN也已聯繫法國國防部請求置評。

戰略據點遭轟 曾是打擊ISIS要塞

遭受攻擊的基地位於艾比爾西南方的馬赫穆爾（Makhmour）附近。在該地區，國際聯軍長期與庫德族安全部隊合作，共同執行打擊「伊斯蘭國」（ISIS）等極端組織的任務。

雖然目前還沒有組織直接聲稱對這起攻擊負責，但在攻擊發生後，伊拉克境內受伊朗支持的民兵組織「山洞守護者」（Ashab al-Kahf）發表了威脅聲明。

該組織在聲明中表示，「從今晚起，法國在伊拉克及該地區的所有利益都將面臨炮火與攻擊。」儘管該聲明並未直接承認發動此次無人機襲擊，但已對法國在當地的勢力發出嚴正警告。

目前CNN尚未獨立核實該聲明的真實性，伊拉克官員也未立即對此做出回應。