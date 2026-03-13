　
國道警抓內線時速94「未保持車距」　遭網洗版轟：先抓烏龜車

▲▼國道警抓時速94「未保持車距」　網怒轟：先抓烏龜車。（圖／國道公路警察局）

▲國道警方取締4輛未保持安全距離的車輛。（圖／國道公路警察局，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

國道公路警察局近日公布照片，取締與前車「貼緊緊」的用路人，宣導安全距離的重要性。不過，許多網友看完留言砲轟，認為問題根源明明是「內線路隊長」與「龜速車」，卻只抓未保持車距，難怪國道塞車。對此，小編也親上火線回應，引發熱議。

國道警喊別再貼緊緊　安全距離是「救命距離」

臉書粉專「國道公路警察局」貼照片疾呼，「不要貼緊緊！」因為車輛時速100公里，1秒移動28公尺，如果前車一個煞車，可能就直接「親上去了」。貼文呼籲，國道車速快，輕則車損重則人傷，不該讓無辜的人承擔後果。

貼文也提醒，安全距離是「救命的距離」，「別人的安全距離不是你的超車距離」，駕駛應養成良好的行車習慣，而國道警方也將全程錄影舉發，「別再說是前車突然減速。」

網轟龜速車才是禍首　保持安全距離只會被插隊

許多網友看完罵聲不斷，「根本原因還不是因為你們沒抓內線龜速車」、「國道都塞成這樣，主謀龜不抓，抓這種未保持安全距離」、「真奇怪，內線抓到右上那張94km/h，竟然不拍前面那台開多慢？WTF」、「沒龜速車，沒人想貼這麼緊」、「先處理慢速車吧，國道最美麗的風景就是外線才是快車道」。

不過，也有少數網友持不同看法，「留言真的屌，把龜車跟安全距離混為一談，難怪每天都有碰碰車」、「大家都知道要保持安全距離，但保持好後，就是被插入的份而已」、「很多人都拿別人的安全距離來超車或直接插進來，這樣距離要怎麼抓？」

▲▼國道警抓時速94「未保持車距」　網怒轟：先抓烏龜車。（圖／國道公路警察局）

小編回應一起抓違規　也教目視怎麼看車距

對此，小編回應，製作貼文時就知道大家看到貼文，會把問題導向慢速車，但其實慢速車、未保持安全距離、未繫安全帶、使用手機等，都是一起執行的取締項目，每天都有編排勤務在天橋或是避車灣執法，員警取締到什麼違規就會依法製單，貼文中的車輛都是未保持安全距離，而非在講慢速車。

小編強調，每種違規都會取締，但也是要輪流宣導，不同的違規會帶來不同的危害，重要的是需要大家能提升正確的觀念，才能有一個安全的行車環境。至於要如何用目視測出安全車距，小編也以照片為例，留言解答「2條白色橫線中間的距離是50公尺」、「地上白色標線（直線）一黑一白10公尺」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國道取締慢速車龜速車安全車距

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

