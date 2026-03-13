妻車放錄音筆抓夫外遇　求償80萬敗在「音質不佳」

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，她在車上放置錄音筆蒐證，這才知道兩人多次外出約會、發生性行為，憤而決定對小美提告求償80萬元。然而，由於小美堅決否認，加上錄音音質不佳，難以辨識對話之人是誰，最終人妻因證據不足，被法院裁定駁回告訴。

▲人妻在車上放置錄音筆蒐證，卻因「音質不佳」，沒有獲得法官採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，2024年4月間她發現丈夫阿強（現已離婚）開車搭載小美一起去吃飯，隨後前往汽車旅館，而且放在車內的錄音筆，還錄到兩人多次外出約會、親吻、發生性行為等證據，她不滿小美明知阿強已婚，仍發展出不正當男女交往關係，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，她和阿強只是一般同事關係，工作有些交集，平時偶爾會聚餐聊天，她也的確搭過阿強的順風車，但兩人絕無做出任何踰矩行為；此外，人妻出示的錄音檔證據不僅有侵害隱私權的疑慮，而且音質太差，根本無法辨識對話之人，也無法辨識是否有男女親吻聲或呻吟聲。

法官表示，小美堅決否認自己是錄音檔內的對話之人，經檢視，錄音內容確實音質不佳，難以辨識對話之人及內容，這部分人妻也未能提出其他積極證據供本院審酌。

法官認為，人妻的主張與舉證責任法則不符，自難採信，最終因證據不足，裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。