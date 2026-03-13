美軍「與國際聯盟合作」護航有譜　貝森特揭2關鍵指標

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特12日接受專訪時表示，一旦美軍在軍事條件上準備就緒，特別是在「完全掌控空域」並瓦解伊朗飛彈能力後，美國海軍將考慮與國際聯軍合作，為行經荷姆茲海峽的商船執行護航任務。

開綠燈護航 貝森特：軍事條件許可是關鍵

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）在接受《天空新聞》專訪時明確指出，只要軍事可行性獲得確認，美國海軍極有可能與國際聯軍攜手，重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的護航行動。

貝森特表示，「我的信念是，一旦在軍事上可行，美國海軍——或許會連同國際聯軍——就會開始執行護航任務，保障往來船隻安全。」

兩大啟動前提 制空權與削弱伊朗軍能

貝森特進一步揭示了護航計畫啟動的具體指標。他強調，這項行動將在美國達成兩大軍事目標後立即展開，首先是美軍必須取得「全面掌握空域」的絕對優勢；第二是必須確保伊朗重建飛彈的能力已被徹底瓦解。

目前的區域局勢因美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突而陷入僵局。自雙方交火後，德黑蘭的回擊行動導致荷莫茲海峽航運幾乎癱瘓；由於該海峽是中東石油與天然氣輸往全球的咽喉要道，航運受阻已直接推升能源價格，引發全球經濟不安。

伊朗威脅封鎖波斯灣 美方觀測：尚未布設水雷

面對美以壓力，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）先前已發出嚴厲警告，要求美、以立即停止攻擊，否則將封鎖波斯灣的石油輸出。此舉無疑再度加劇了全球經濟風險。

不過，貝森特在訪談中也透露了目前的觀測現況。他提到，事實上現在仍有油輪在海峽通行，包括伊朗自身的油輪，以及部分懸掛中國國旗的船隻，「從這些船隻能順利通過來看，我們知道他們（伊朗）目前還沒有在海峽內布設水雷。」