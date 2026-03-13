快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」　救援進行中

▲一架隸屬於北美航太防衛司令部的F-16戰鬥機，於2026年2月19日在阿拉斯加上空，接受一架KC-135加油機進行空中加油。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）證實，一架美軍KC-135加油機於12日在伊拉克西部墜毀。當時該機正在執行針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），事故中還涉及另一架飛機，所幸另一架飛機已安全降落。目前美軍已展開大規模搜救，傷亡情況尚不明確。

執行「史詩怒火」行動傳意外 排除敵軍攻擊

根據《衛報》報導，這架KC-135加油機12日在伊拉克西部的友好領空失事墜毀。中央司令部特別強調，雖然這起事件涉及另一架飛機，但初步調查顯示，墜機原因並非遭到敵方擊落，也非友軍誤擊所致。

聲明中指出，涉及事故的第二架飛機在事件發生後已成功撤離並安全著陸，軍方目前正全力針對墜毀的加油機進行搜救行動，尚未對外公布機組人員的傷亡數字。

美軍大幅增兵中東 半個月內第4架軍機受損

事實上，為了應對日益緊張的區域局勢，美國近期向中東地區（Middle East）緊急增派了大量軍機與兵力，以支援代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動。

值得注意的是，這已經是自2月28日美以聯軍對伊朗展開襲擊以來，第4架損失的美軍飛機。

本月初，美軍才發生一起嚴重的「友軍誤擊」意外，3架美國空軍戰鬥機遭到科威特防空系統誤射擊落，所幸當時機上所有成員皆及時安全彈射。

美伊衝突釀慘重傷亡 美軍累計150人受傷

自2月底美、以聯手針對伊朗發動空襲以來，衝突規模不斷擴大。根據路透社報導，截至本月10日，這場軍事衝突已造成7名美軍官兵殉職，受傷人數更高達150人。

而伊朗方面的損失更為慘烈，根據伊朗駐聯合國大使透露，目前的死亡人數已突破1300人。隨著美軍加油機意外墜毀，外界也高度關注這是否會對美軍後續的空中支援能量造成影響。