川普改口：伊朗不宜參加2026世界盃　為保生命安全

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日針對伊朗國家足球隊發出警告，指出若球員參加即將在北美舉行的2026年世界盃，其生命與安全恐面臨威脅。川普認為在當前中東戰火持續的局勢下，伊朗隊出現在賽場並不合適，引發體壇高度關注。

這番言論與川普兩天前的態度出現轉折，當時他才向國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，儘管戰事未歇，仍歡迎伊朗球員參賽。川普隨後在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，直言為了球員自身安全，參賽並非明智之舉。

中東戰火衝擊世界盃伊朗參賽權

這場因美以兩國於2月28日發動空襲所引發的戰爭，讓今年夏天由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的男子足球世界盃增添變數。英凡提諾本週稍早在白宮與川普會面，雙方曾就伊朗當前局勢交換意見，當時川普曾口頭重申歡迎伊朗隊前往美國。

▲伊朗女足。（圖／VCG）

英凡提諾去年12月才創立FIFA和平獎並頒發給川普，此次會談是他首度承認中東戰事仍在進行中。隨著川普對伊朗隊參賽立場轉向保留，外界正密切觀察國際足總將如何因應地緣政治衝突，以確保這項全球頂尖足球賽事能如期且平安地舉行。

川普籲澳洲庇護伊朗女足避免清算

除了男足動向外，川普本週也對在澳洲參賽的伊朗女足隊發表看法。由於球員在亞洲盃賽前拒唱國歌，外界憂心她們返國後將面臨政治清算。川普公開呼籲澳洲政府應提供政治庇護，協助這些深陷恐懼的運動員脫離險境。