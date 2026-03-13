今晚明晨低溫探10度　下周變天時間點曝

▲今晨台灣東側海上有冷平流的雲街（左），無降水回波顯現（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今（13日）晨各地平地最低溫7至9度，各地晴朗乾燥，白天起北部偏涼、中南部舒適微熱，但要留意日夜溫差大，今晚明晨局部地區仍可能有10度以下低溫。明天周六（14日）起各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，直到下周五（20日）才會變天轉雨。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（13日）受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥，冷空氣仍偏強；白天北偏涼、中南舒適微熱，今晚、明晨（14日）氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫，日夜溫差大；應注意保暖。

今日各地區氣溫如下：

北部8至22度

中部7至26度

南部9至29度

東部8至27度

最新模擬顯示，明日、下周日（14、15日）持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；明日（14日）白天起冷空氣減弱，北舒適、中南微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大，應注意。

下周一至周四（16至19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台灣白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

下周五（20日）南下的東北季風已調弱，天氣略轉變；北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下周六（21日）至下周日（22日）天氣好轉、氣溫升。不過，期末3天各國模式的模擬並不一致、且持續調整中，需再觀察。