政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰包機傳是機密任務　徐巧芯被酸：還不知道要閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰從松指部「自費包機」赴日本看世界棒球經典賽（WBC），引發爭議。國民黨立委徐巧芯昨日（12日）前往松指部考察，認為卓包機就是公務。前桃園市議員王浩宇則反酸，這就是個機密任務，「徐巧芯還不知道要閉嘴？是一定要翻出來讓中共知道？」

▲▼徐巧芯出席 韓國瑜接見日本 橫濱 靜岡華僑各界回國致敬團活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王浩宇在臉書PO文反酸徐巧芯。（圖／ETtoday資料照）

卓榮泰赴日看球賽　包機惹議 

卓榮泰日前包機前往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC），過程中從空軍松指部搭乘包機來回，引發爭議，雖然卓表示這是私人、自費行程，但仍掀起在野黨質疑。

徐巧芯：卓榮泰包機是公務

國民黨立委徐巧芯等人12日前往松指部考察，行程結束後，她在松指部大門口接受媒體聯訪，表示已請軍方說明在卓榮泰包機的過程中提供哪些協助，經了解，卓在出發前一天，由行政院召集各個不同的單位，包含民航局、航空公司、松指部等到台北航空站進行協調，軍方立場是一場機密專案會議，而協調結果是，軍方的專案任務是「商借」軍用停機坪及相關空間給其他單位，包含華航，用以準備讓卓到日本看球。

徐巧芯質疑，如果是私人行程，怎麼會去找軍方召開機密專案會議？怎麼能邀請上述單位來討論如何租借場地？在她看來，就是公務。

王浩宇PO文反酸

前桃園市議員王浩宇12日晚間則在臉書PO文反酸，軍方證實卓榮泰出訪前曾開過祕密會議，「直接就看得出來，這個就是機密任務，而且清楚就是公務出訪。徐巧芯還不知道要閉嘴？是一定要翻出來讓中共知道？」

而對於王浩宇的言論，徐巧芯目前暫無相關公開回應。

03/10 全台詐欺最新數據

關鍵字：

王浩宇徐巧芯卓榮泰松指部

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

