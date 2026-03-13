　
今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（13日）受冷氣團影響，各地晴到多雲，天氣乾冷，今晨平地最低溫7.1度，於5點19分出現在雲林縣古坑。由於輻射冷卻，日夜溫差大，中部以北及宜蘭低溫下探10至12度，高雄以北有10度以下低溫。最冷時間點在周六（14日）清晨，但白天氣溫回升，下周一（16日）起各地逐日回暖。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周將逐漸回暖。（圖／氣象署）

今天清晨寒冷　白天晴朗乾冷

氣象署預報員林定宜表示，今天（13日）這波冷氣團屬於乾冷型態，各地大多為晴到多雲。清晨高雄以北、南投及宜蘭、花蓮有局部10度以下低溫發生機率，日夜溫差明顯。

氣溫方面，今天（13日）中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東約14至15度；白天北部及東北部高溫約17至18度，中南部約23至24度，花東約20至22度。離島部分，澎湖晴時多雲15至17度，金門晴時多雲12至17度，馬祖晴時多雲11至12度。

▲▼今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐。（圖／氣象署）

▲今晨輻射冷卻發威，高雄以北出現10度以下低溫。（圖／氣象署）

周六冷空氣減弱　下周起逐日回暖

周六（14日）清晨最冷，低溫下探7度。不過，隨著冷氣團逐漸減弱，白天起氣溫回升，只是受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，天氣維持晴到多雲、日夜溫差大。低溫預測，中部以北、宜花及金門、馬祖9至14度，南部、台東及澎湖13至16度；高溫預測，各地22至26度，澎湖、金門19度，馬祖13度。

周日（15日）也是類似天氣，各地大多晴到多雲，日夜溫差大，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，直到下周一（16日）至下周二（17日），環境轉偏東至東南風，氣溫才會逐日回升，但各地早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、東半部、台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周晴朗穩定。（圖／氣象署）

之後再到下周三（18日）、下周四（19日），各地也大多晴到多雲，風和日麗、天氣舒適，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。

周日（15日）至下周四（19日）低溫預測：中部以北、宜花及金門13至18度，南部、台東及澎湖15至20度，馬祖11至12度；高溫部分，北部、東北部及東部22至26度，中部及東南部24至28度，南部26至31度，澎湖、金門19至24度，馬祖14至18度。

 
