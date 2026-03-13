美中經貿高層將於巴黎會談　促進雙方關係公平穩定

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於3月底訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行高峰會。在元首會晤前夕，美中經貿高層下週將先行於巴黎會面，旨在進一步促進雙邊貿易關係平衡，同時持續尋求雙方經貿關係的公平與穩定。

根據美國財政部與貿易代表署發布的資訊，財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計在15、16兩日，於法國巴黎與中國國務院副總理何立峰展開會談。葛里爾強調，基於雙方領袖的緊密關係與共同利益，目前正加強接觸以達成更平衡的進展。

美中高層巴黎會晤為川習會鋪路

美方官員表示，這場高層對話不僅是為了落實近期經貿承諾，更要確保美國農民、牧場主及勞工的最佳利益。貝森特在聲明中也釋出積極信號，認為兩國間的經貿對話正在持續向前推進，外界則普遍將此視為川普訪中行的重要前奏。

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

白宮方面指出，川普預計於3月31日至4月2日前往中國，雖然北京官方尚未證實具體日期，但若計畫成行，這將是兩國元首繼去年10月在釜山達成一年貿易休戰協議後，雙方再度面對面進行高峰對談，對於穩定全球市場具有指標意義。

企業領袖盼解決中國經商長期問題

法新社報導指出，針對即將在巴黎登場的經貿磋商，各項籌備工作已進入緊鑼密鼓階段。美方企業領袖對此寄予厚望，期盼會談能取得實質性的積極成果，並為兩國長期的貿易摩擦尋求緩解空間，特別是在市場准入與公平競爭環境等領域。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）認為，川普此次訪中是解決中國境內經商環境長期問題的絕佳時機。不過他也提醒，目前政府尚未向企業界發出隨團邀請，呼籲相關單位應盡快行動，讓業界代表能參與這場關鍵的經貿盛事。