　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中經貿高層將於巴黎會談　促進雙方關係公平穩定

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）預計於3月底訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行高峰會。在元首會晤前夕，美中經貿高層下週將先行於巴黎會面，旨在進一步促進雙邊貿易關係平衡，同時持續尋求雙方經貿關係的公平與穩定。

根據美國財政部與貿易代表署發布的資訊，財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計在15、16兩日，於法國巴黎與中國國務院副總理何立峰展開會談。葛里爾強調，基於雙方領袖的緊密關係與共同利益，目前正加強接觸以達成更平衡的進展。

美中高層巴黎會晤為川習會鋪路
美方官員表示，這場高層對話不僅是為了落實近期經貿承諾，更要確保美國農民、牧場主及勞工的最佳利益。貝森特在聲明中也釋出積極信號，認為兩國間的經貿對話正在持續向前推進，外界則普遍將此視為川普訪中行的重要前奏。

▲▼ 美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

白宮方面指出，川普預計於3月31日至4月2日前往中國，雖然北京官方尚未證實具體日期，但若計畫成行，這將是兩國元首繼去年10月在釜山達成一年貿易休戰協議後，雙方再度面對面進行高峰對談，對於穩定全球市場具有指標意義。

企業領袖盼解決中國經商長期問題
法新社報導指出，針對即將在巴黎登場的經貿磋商，各項籌備工作已進入緊鑼密鼓階段。美方企業領袖對此寄予厚望，期盼會談能取得實質性的積極成果，並為兩國長期的貿易摩擦尋求緩解空間，特別是在市場准入與公平競爭環境等領域。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）認為，川普此次訪中是解決中國境內經商環境長期問題的絕佳時機。不過他也提醒，目前政府尚未向企業界發出隨團邀請，呼籲相關單位應盡快行動，讓業界代表能參與這場關鍵的經貿盛事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

卡車衝撞底特律猶太會堂　嫌犯被擊斃

美中經貿高層將於巴黎會談　促進雙方關係公平穩定

台積電ADR跌逾5％！美伊戰爭拖累美股收挫739點　油價回升100美元

快訊／美大學爆槍擊！槍手闖教學樓開火　2人重傷、嫌犯身亡

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放

波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

卡車衝撞底特律猶太會堂　嫌犯被擊斃

美中經貿高層將於巴黎會談　促進雙方關係公平穩定

台積電ADR跌逾5％！美伊戰爭拖累美股收挫739點　油價回升100美元

快訊／美大學爆槍擊！槍手闖教學樓開火　2人重傷、嫌犯身亡

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放

波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取

卡車衝撞底特律猶太會堂　嫌犯被擊斃

瀬戸環奈「接班女優」被酸：露就能賺　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

許雅鈞否認私約大S女粉　疑當事人發聲：傳聞純屬捏造

無人機消耗戰的時代來臨　伊朗戰爭給台灣的軍事啟示

美中經貿高層將於巴黎會談　促進雙方關係公平穩定

台積電ADR跌逾5％！美伊戰爭拖累美股收挫739點　油價回升100美元

快訊／美大學爆槍擊！槍手闖教學樓開火　2人重傷、嫌犯身亡

「天然瘦瘦針」曝光！　營養師點名5食物：吃了更不餓

貨量不足美國線本月中不漲了　歐洲區間航線將收緊急燃油附加費

【差點出事...】阿里山公路邊買飲料！ 幼童衝車道家長急攔下

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

即／美國校園槍響！槍手闖大學掃射

快訊／伊朗新領袖首發聲：不會放棄復仇

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

猛拉大象尾巴　她下秒被踩死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

波斯灣每日減產1000萬桶石油！IEA警告

杜拜高樓被無人機「撞出大洞」

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

陸學森爆欠債神隱！尹衍樑代償1.5億怒提告

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面