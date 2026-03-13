　
國際

快訊／美大學爆槍擊！槍手闖教學樓開火　2人重傷、嫌犯身亡

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者閔文昱／綜合報導

美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的老道明大學（Old Dominion University，ODU）12日上午發生校園槍擊事件，一名槍手闖入校內建築開火，造成2人重傷送醫，槍手則當場死亡。校方隨後宣布校園已解除威脅，但仍取消當天所有課程與活動。

槍手闖教學樓開火　警急發布校園警報

事件發生於當地時間上午約10時50分，槍手在校內商學院所在的「Constant Hall」建築內開槍。校方第一時間向全校發布緊急警報，要求師生遵循「Run-Hide-Fight（逃跑、躲藏、反擊）」安全指引並遠離現場。

警方與急救人員迅速趕抵處理，約一小時後校方發布「All Clear」通知，表示校園已無即時威脅，但仍要求民眾避免靠近事發地點，讓警方持續調查。

2名ROTC學員中彈　送醫時傷勢危急

美國陸軍學員司令部（U.S. Army Cadet Command）證實，兩名傷者為該校ROTC（預備軍官訓練團）成員。兩人於約上午11時15分被送往Sentara Norfolk綜合醫院時傷勢危急，目前仍在治療中。

槍手的死亡原因尚未公布，警方仍在調查事件經過與犯案動機。

校方停課　學生憶：聽到連續槍聲與尖叫

老道明大學校長布萊恩・亨菲爾（Brian Hemphill）表示，校園當天遭遇「一場悲劇」，並感謝警方與緊急人員迅速反應協助傷者。他強調，校園安全是校方首要任務。

事發時正在Constant Hall參加考試的學生表示，火警警報突然響起，大家急忙逃出建築，「一到外面就聽到多聲槍響和尖叫聲」。

FBI與州政府介入　周邊學校一度封鎖

聯邦調查局（FBI）表示，已派員協助當地執法單位調查。維吉尼亞州州長史潘柏格（Abigail Spanberger）也指出，州政府正動員資源支援應變。

由於事件發生時附近多所學校學生正在大學校園參訪，當地學校一度啟動「就地避難」措施，目前所有學生均已確認安全。

03/10 全台詐欺最新數據

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

