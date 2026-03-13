快訊／美大學爆槍擊！槍手闖教學樓開火　2人重傷、嫌犯身亡

記者閔文昱／綜合報導

美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的老道明大學（Old Dominion University，ODU）12日上午發生校園槍擊事件，一名槍手闖入校內建築開火，造成2人重傷送醫，槍手則當場死亡。校方隨後宣布校園已解除威脅，但仍取消當天所有課程與活動。

槍手闖教學樓開火 警急發布校園警報

事件發生於當地時間上午約10時50分，槍手在校內商學院所在的「Constant Hall」建築內開槍。校方第一時間向全校發布緊急警報，要求師生遵循「Run-Hide-Fight（逃跑、躲藏、反擊）」安全指引並遠離現場。

警方與急救人員迅速趕抵處理，約一小時後校方發布「All Clear」通知，表示校園已無即時威脅，但仍要求民眾避免靠近事發地點，讓警方持續調查。

????????????#BREAKING | NEWS ⚠️

Update to the active shooter situation at Old Dominion University. In Norfolk, Virginia, The shooter has been shot and killed two people were rushed to the hospital.



You can see SWAT and Norfolk Police Department working on two of the injured and… pic.twitter.com/BZX7WeWhz3 — Todd Paron???????????????????????? (@tparon) March 12, 2026

2名ROTC學員中彈 送醫時傷勢危急

美國陸軍學員司令部（U.S. Army Cadet Command）證實，兩名傷者為該校ROTC（預備軍官訓練團）成員。兩人於約上午11時15分被送往Sentara Norfolk綜合醫院時傷勢危急，目前仍在治療中。

槍手的死亡原因尚未公布，警方仍在調查事件經過與犯案動機。

校方停課 學生憶：聽到連續槍聲與尖叫

老道明大學校長布萊恩・亨菲爾（Brian Hemphill）表示，校園當天遭遇「一場悲劇」，並感謝警方與緊急人員迅速反應協助傷者。他強調，校園安全是校方首要任務。

事發時正在Constant Hall參加考試的學生表示，火警警報突然響起，大家急忙逃出建築，「一到外面就聽到多聲槍響和尖叫聲」。

BREAKING: At least three individuals were injured by gunfire during an active shooter incident at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Authorities reported that the suspect has been neutralized. pic.twitter.com/7mPRRs3zLh — World Source News (@Worldsource24) March 12, 2026

FBI與州政府介入 周邊學校一度封鎖

聯邦調查局（FBI）表示，已派員協助當地執法單位調查。維吉尼亞州州長史潘柏格（Abigail Spanberger）也指出，州政府正動員資源支援應變。

由於事件發生時附近多所學校學生正在大學校園參訪，當地學校一度啟動「就地避難」措施，目前所有學生均已確認安全。