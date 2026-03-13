　
    • 　
>
政治

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

▲▼ 正義使命2025軍演、2025.12.29、解放軍、共軍 。（圖／翻攝 央視）

▲中共解放軍。（資料照／翻攝 央視）

記者陶本和／台北報導

國防部自2月27日，美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，這段期間雖然共艦仍在周邊海域航行，但都沒有偵獲任何中共解放軍的軍機出海擾台，一直到本月11日才偵獲共機5架次，這也讓各界認為，此一現象有些許的不尋常。對此，華爾街日報整理各界對北京意圖的猜測，一位台灣的安全官員表示，北京可能試圖讓華盛頓認為，軍事威脅降低，從而減少對台軍售，或是在台灣問題上做出讓步；另外，習近平近期對解放軍高層進行整肅，也可能影響空軍活動與指揮運作。

追蹤中國軍事行動的研究機構 PLATracker 的研究員 Ben Lewis 表示，在海上活動保持一致的情況下，空中活動卻幾乎消失，像這樣長的時間非常罕見。

對此，華爾街日報整理各界對北京意圖的猜測指出，這段軍機活動減少的期間，正好跟多項重大事件重疊，包括：中東爆發戰事、中國年度重要政治會議、北京正準備舉行習近平與川普的峰會。

華爾街日報指出，在這樣的背景之下，軍機活動的突然減少反而增加了焦慮，因為外界很難判斷背後的原因。一位曾在五角大廈負責中國與台灣事務、現任新加坡拉惹勒南國際研究院資深研究員的 Drew Thompson 表示，「每個人都有理論，但沒有人有答案」、「真正的武器是『不確定性』！」他還坦言，令人擔憂的是，大家都不知道這意味著什麼。

國防部長顧立雄受訪時表示，台灣軍方仍保持高度警戒，因為北京併吞台灣的意圖仍然存在，他表示，不能因為軍機減少就降低警覺，中國的海軍艦艇仍然每天在周邊活動。一位台灣的安全官員則說，目前正在與國際友盟共同研究，這種軍事活動突然減少的原因。

不過在此同時，美國海軍一架海上巡邏機在週三（11日）飛越台灣海峽，美國第七艦隊表示，這類行動是為了展現美國對自由開放的印太地區的承諾，美軍會定期進行這類自由航行，通過台灣跟中國之間的水域。

整體而言，一位台灣的安全官員向華爾街日報表示，北京可能試圖讓華盛頓認為，軍事威脅降低，從而減少對台軍售，或是在台灣問題上做出讓步；另外，習近平近期對解放軍高層進行整肅，也可能影響空軍活動與指揮運作。

PLATracker 的研究員 Ben Lewis 則認為，這種減少軍事壓力的做法可能是一種「橄欖枝」，為即將舉行的「川習會」營造穩定氛圍。他說，如果美國延後對台軍售，北京可能希望創造更有利於談判的氛圍。

不過，華爾街日報也指出，另一種分析則認為，這只是中國軍方在調整訓練方式，並非重大的戰略變化。但是對台灣而言，最大問題不是軍機是否出現，而是難以解讀中國的意圖，中國持續以各種軍事行動向台灣施壓，但缺乏明確的溝通與門檻，這使得區域安全局勢更加不穩定。

行政院1.25兆軍購特別預算中，海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲等5項美對台武器發價書中，有4項將到期，國防部長顧立雄盼立法院外交國防委員會先授權簽署。對此，外委會今朝野立委達成共識，先行授權，並要行政院應於簽署發價書後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告。另外，國防部提到將收到第5項的反甲型無人機飛彈系統發價書，但民眾黨堅持在尚未收到發價書前，不會授權簽署。

