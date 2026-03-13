共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

▲中共解放軍。（資料照／翻攝 央視）



記者陶本和／台北報導

國防部自2月27日，美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，這段期間雖然共艦仍在周邊海域航行，但都沒有偵獲任何中共解放軍的軍機出海擾台，一直到本月11日才偵獲共機5架次，這也讓各界認為，此一現象有些許的不尋常。對此，華爾街日報整理各界對北京意圖的猜測，一位台灣的安全官員表示，北京可能試圖讓華盛頓認為，軍事威脅降低，從而減少對台軍售，或是在台灣問題上做出讓步；另外，習近平近期對解放軍高層進行整肅，也可能影響空軍活動與指揮運作。

追蹤中國軍事行動的研究機構 PLATracker 的研究員 Ben Lewis 表示，在海上活動保持一致的情況下，空中活動卻幾乎消失，像這樣長的時間非常罕見。

對此，華爾街日報整理各界對北京意圖的猜測指出，這段軍機活動減少的期間，正好跟多項重大事件重疊，包括：中東爆發戰事、中國年度重要政治會議、北京正準備舉行習近平與川普的峰會。

華爾街日報指出，在這樣的背景之下，軍機活動的突然減少反而增加了焦慮，因為外界很難判斷背後的原因。一位曾在五角大廈負責中國與台灣事務、現任新加坡拉惹勒南國際研究院資深研究員的 Drew Thompson 表示，「每個人都有理論，但沒有人有答案」、「真正的武器是『不確定性』！」他還坦言，令人擔憂的是，大家都不知道這意味著什麼。

國防部長顧立雄受訪時表示，台灣軍方仍保持高度警戒，因為北京併吞台灣的意圖仍然存在，他表示，不能因為軍機減少就降低警覺，中國的海軍艦艇仍然每天在周邊活動。一位台灣的安全官員則說，目前正在與國際友盟共同研究，這種軍事活動突然減少的原因。

不過在此同時，美國海軍一架海上巡邏機在週三（11日）飛越台灣海峽，美國第七艦隊表示，這類行動是為了展現美國對自由開放的印太地區的承諾，美軍會定期進行這類自由航行，通過台灣跟中國之間的水域。

整體而言，一位台灣的安全官員向華爾街日報表示，北京可能試圖讓華盛頓認為，軍事威脅降低，從而減少對台軍售，或是在台灣問題上做出讓步；另外，習近平近期對解放軍高層進行整肅，也可能影響空軍活動與指揮運作。

PLATracker 的研究員 Ben Lewis 則認為，這種減少軍事壓力的做法可能是一種「橄欖枝」，為即將舉行的「川習會」營造穩定氛圍。他說，如果美國延後對台軍售，北京可能希望創造更有利於談判的氛圍。

不過，華爾街日報也指出，另一種分析則認為，這只是中國軍方在調整訓練方式，並非重大的戰略變化。但是對台灣而言，最大問題不是軍機是否出現，而是難以解讀中國的意圖，中國持續以各種軍事行動向台灣施壓，但缺乏明確的溝通與門檻，這使得區域安全局勢更加不穩定。