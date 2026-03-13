　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

▲▼川普。（圖／視覺中國）

▲美國總統川普。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

隨著中東衝突升溫、國際油價持續攀升，美國總統川普（Donald Trump）12日在自家社群平台「Truth Social」發文表示，美國是全球最大的石油生產國，因此當油價上漲時，美國也將從中獲利。

川普在貼文中寫道，「美國是世界上最大的石油生產國，遙遙領先其他國家，所以當油價上漲時，我們會賺很多錢。」他試圖淡化市場對油價飆升及能源市場波動的擔憂，強調美國能源產量足以讓國家在高油價環境中受益。

強調首要目標　「不會讓伊朗擁有核武」

不過川普也表示，比起能源價格上漲，更重要的問題是阻止伊朗取得核子武器。他在文中直言，「對我而言，身為總統更重要且更關鍵的，是阻止邪惡帝國伊朗擁有核武，避免他們摧毀中東，甚至整個世界。」

川普強調，美國不會允許這種情況發生，「我永遠不會讓那種事情發生。」

中東局勢升溫　全球能源市場動盪

川普發文之際，中東衝突正持續升溫。國際能源總署（IEA）近期警告，伊朗持續在航運路線發動攻擊，可能造成全球石油市場史上最大的供應中斷。

在市場憂慮加劇下，國際油價已逼近每桶100美元。外界普遍關注，若波斯灣能源運輸持續受阻，全球能源供應鏈與經濟恐面臨更大的衝擊。

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

中東戰火未歇！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

中東戰火未歇！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部表示，截至今（12日），已有1,838位國人平安返台。此外，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

中東石油大動脈被斬！亞洲多國急自救

中東石油大動脈被斬！亞洲多國急自救

2反對、9棄權！聯合國中東停火草案未過　

2反對、9棄權！聯合國中東停火草案未過　

