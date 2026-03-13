油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

▲美國總統川普。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

隨著中東衝突升溫、國際油價持續攀升，美國總統川普（Donald Trump）12日在自家社群平台「Truth Social」發文表示，美國是全球最大的石油生產國，因此當油價上漲時，美國也將從中獲利。

川普在貼文中寫道，「美國是世界上最大的石油生產國，遙遙領先其他國家，所以當油價上漲時，我們會賺很多錢。」他試圖淡化市場對油價飆升及能源市場波動的擔憂，強調美國能源產量足以讓國家在高油價環境中受益。

強調首要目標 「不會讓伊朗擁有核武」

不過川普也表示，比起能源價格上漲，更重要的問題是阻止伊朗取得核子武器。他在文中直言，「對我而言，身為總統更重要且更關鍵的，是阻止邪惡帝國伊朗擁有核武，避免他們摧毀中東，甚至整個世界。」

川普強調，美國不會允許這種情況發生，「我永遠不會讓那種事情發生。」

中東局勢升溫 全球能源市場動盪

川普發文之際，中東衝突正持續升溫。國際能源總署（IEA）近期警告，伊朗持續在航運路線發動攻擊，可能造成全球石油市場史上最大的供應中斷。

在市場憂慮加劇下，國際油價已逼近每桶100美元。外界普遍關注，若波斯灣能源運輸持續受阻，全球能源供應鏈與經濟恐面臨更大的衝擊。