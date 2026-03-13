北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

▲大陸全國人大會議閉幕。（圖／記者陳冠宇攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國人大12日通過「民族團結促進法」，我陸委會提醒，要警惕該法意在樹立統一的國家觀、歷史觀，不同歷史詮釋可能被定罪。對此，一位政府官員表示，新法代表了北京策略的轉變，以前中國立法是為了反對某些立場，好比台灣獨立，而現在則威脅說，如果人們不積極促進中國的統一，就會受到懲罰。

陸委會副主委兼任發言人梁文傑表示，「民族團結進步促進法」可視為將習近平民族工作思想法律化，核心在於透過法律規範全中國，進一步「鑄牢中華民族共同體意識」。

梁文傑認為，該法律關鍵之處在於，要樹立所謂「正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」，即各個民族對歷史與國家觀念要有同樣的看法，歷史與文化都只有一種解釋。

梁文傑說，如果出現不同的歷史詮釋或未獲官方認可的歷史觀，中國可能會以法律制裁，並以「違背國家統一」或「煽動分裂國家」等罪名處理。

對此，一位政府官員向路透社表示，中國視民主治理的台灣為其領土的一部分，儘管中國法院對台灣島沒有管轄權，但已經制定了針對台獨支持者的法律法規，其中包括2024年發布的懲罰「頑固」活動人士的指導方針，包括死刑。

台灣政府官員表示，新法代表了北京策略的轉變，以前中國立法是為了反對某些立場，好比台灣獨立，而現在則威脅說，如果人們不積極促進中國的統一，就會受到懲罰。

一位不願透露姓名的高層官員向路透社表示，過去支持台灣獨立會受到懲罰，現在還必須積極支持統一，否則也會有麻煩，「此事非常敏感」。